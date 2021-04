Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso trattato di mascherine e di Covid 19. Sembra proprio naturale parlarne, dato che ormai da un anno le indossiamo tutti. E tutti i giorni, anche all’aperto per una semplice passeggiata.

I medici e gli specialisti non si stancano mai di ripeterci che sono una delle nostre migliori armi contro la diffusione del coronavirus. In realtà, le mascherine possono proteggerci anche da tante altre cose. Infatti, in questo articolo abbiamo parlato di come siano molto positive anche per alcune allergie stagionali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In rete però, circolano spesso delle fake news. Notizie false, tendenziose, a cui dobbiamo riporre la massima attenzione. Per quanto riguarda queste questioni, dobbiamo controllare sempre e solo il sito del Ministero della Salute.

Quindi, attenzione a questa pericolosa fake news sulle mascherine chirurgiche.

Lavaggi

Se seguiamo le normative vigenti, dovremmo cambiare mascherina chirurgica ogni quattro ore. Per chi non lo sapesse, le mascherine chirurgiche sono quelle sovente di colore azzurro o bianco.

Alcuni, però, hanno sollevato delle critiche a questo spreco di materiali. Infatti, pensiamo a quante mascherine buttiamo via quotidianamente ogni giorno: milioni

Un professore dell’Università di Grenoble, Philippe Cinquin, ha provato a fare un esperimento. Ha lavato le mascherine chirurgiche a 60 gradi fino a dieci volte. In seguito ha calcolato la loro capacità filtrante e ha notato che era rimasta comunque molto soddisfacente.

Altri studi sono stati fatti da numerose altre università, ma i risultati non concordano.

Alcuni dicono che lavandole, le mascherine perdono ogni loro proprietà. La questione ha fatto così tanto scalpore in Francia al punto di arrivare alle alte sfere della salute pubblica. Infatti, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Farmaci francese ha espresso il suo parere. Naturalmente, l’ANSM ha dichiarato la sua contrarietà al lavaggio delle mascherine chirurgiche.

In sostanza, lavando le mascherine chirurgiche le facciamo perdere di capacità filtrante. In seguito, il rischio di contagio da Covid 19 risulterebbe molto elevato. Quindi, attenzione a questa pericolosa fake news sulle mascherine chirurgiche.