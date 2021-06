In molte regioni italiane le liste d’attesa per ottenere le prestazioni mediche sono diventate sempre più lunghe. Effettuare anche solo esami e analisi di routine può diventare molto dispendioso a livello di tempo e energie: in alcuni casi dobbiamo aspettare mesi e mesi prima di ottenere una visita medica necessaria. In certi casi anche ottenere i referti non è agevole e occorre perdere molto tempo e denaro.

Oggi però sveleremo un modo per fare gli esami del sangue gratis e senza lisa d’attesa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un gesto importante, ma ripagato

In pochi sanno che c’è un gesto di cittadinanza attiva molto importante da compiere, se abbiamo i requisiti necessari. Si tratta di un gesto semplice che però può salvare vite umane.

Stiamo parlando della donazione di sangue e di plasma, che ogni anno vede coinvolti migliaia di cittadini che vogliono fare la loro parte per aiutare chi è in difficoltà.

La donazione del sangue è una tradizione molto radicata nel nostro Paese, che coinvolge moltissimi cittadini coi requisiti necessari.

Nel nostro Paese per donare sangue dobbiamo avere dai 18 ai 65 anni di età. Dobbiamo, inoltre, avere una corporatura media e superare alcuni esami preliminari che accertino lo stato di buona salute.

Ecco il trucco per fare gli esami del sangue gratis e senza lista d’attesa

Una cosa che non tutti sanno, però, è che, ogni volta in cui effettuiamo una donazione di sangue o di plasma nell’apposita sede, avremo un esame del sangue approfondita e completa con il commento del medico. Possiamo, così, effettuare ogni volta che doniamo sangue un controllo accurato del nostro sangue senza le lunghe file d’attesa dell’ospedale. Il referto ci verrà consegnato e potremo portarlo a casa.

Donare sangue, dunque, è un gesto di grande importanza civica che viene ripagato nel giusto modo e che tutti noi dovremo pensare di compiere.

Ecco, quindi, il trucco per fare gli esami del sangue gratis e senza lista d’attesa.