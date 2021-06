La tendenza di breve, medio e lungo termine è ancora rialzista e da oggi in poi le probabilità sono del 75% che nei prossimi 30 giorni si assisterà ad ulteriori rialzi. Quindi, il consiglio è quello di seguire gli eventi giorno per giorno ma mettendo “in cantiere” una strategia mensile in ottica Buy and Hold. Su cosa investire in questo mese di luglio per Wall Street ciclicamente positivo?

Negli ultimi giorni abbiamo visto i bancari muoversi al rialzo e abbiamo consigliato acquisti su JPMorgan. Inoltre, continuano a essere ben impostati al rialzo i FAANG. Fra questi preferiamo Amazon, Google e Microsoft, ampiamente sottovalutati rispetto alle nostre stime di fair value. Netflix potrebbe essere anche un’altra società sulla quale puntare per i prossimi 30 giorni. Non disdegnare, poi, Facebook sulla quale abbiamo dato segnali di acquisto in ottica Buy and Hold da inizio anno.

Procediamo per gradi.

Oggi, tranne sorprese, gli indici americani dovrebbero lasciare alle spalle l’indecisione degli ultimi giorni e chiudere con un segno positivo verde anche superiore all’1%. Vedremo cosa accadrà.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.450.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.337.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.271.

Su cosa investire in questo mese di luglio per Wall Street ciclicamente positivo?

Oggi andiamo a riguardare Delta Airlines già analizzato ad inizio mese.

Il titolo (NYSE:DAL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 29 giugno al prezzo di 42,87 dollari, in ribasso dello 0,58% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 37,42 ed il massimo a 52,28.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (22 giudizi) stimano un fair value in area 55,10 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, invece, calcola un fair value in area 70 dollari.

La nostra strategia di investimento

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo solo in chiusura giornaliera superiore ai 46,79 dollari per azione, altrimenti attendere, perchè saranno probabili ulteriori ribassi fino a quando non si formerà questo swing.

Come al solito si procederà per step.