La crisi sta mandando in difficoltà molte famiglie, che fanno davvero fatica ad arrivare a fine mese. Le bollette, addirittura, potrebbero crescere del 65% nei prossimi mesi e non sembra vedersi una soluzione a breve. Per non parlare delle aziende che, con questi costi, si trovano sempre più in difficoltà a far quadrare i conti e pagare gli stipendi. Addirittura, molte di loro sono state costrette a chiudere, lasciando a casa le persone. E, di questi tempi, trovare un lavoro non è per nulla facile.

Come le aziende cercano il personale e come candidarci

Certo, avere un titolo di studio aiuta, soprattutto la laurea. I recenti report indicano che alcune lauree garantiscono ancora una buona chiave di accesso al mondo del lavoro e con paghe soddisfacenti. A distanza di un anno dal conseguimento del pezzo di carta, ci sono lauree, come quella in Farmacia, che forniscono risultati decisamente positivi. Addirittura, 2 laureati su 3 hanno un lavoro, percentuale che cresce di molto dopo 3 o 5 anni dalla laurea.

E chi, invece, ha un diploma superiore o, addirittura, ha solo la terza media? Deve lasciare ogni speranza? Per fortuna no. Ecco il trucco per cercare lavoro, anche se si è diplomati senza esperienza. E non solo a Milano e dintorni, città che, di solito, offre più occasioni rispetto ad altre realtà. Anche se non abbiamo mai lavorato. In pratica, dovremo farci aiutare da internet. Quando cerchiamo lavoro, infatti, dobbiamo sapere che le aziende non usano quasi più mettere le inserzioni come si faceva una volta, sui quotidiani. Quasi tutte usano uno stratagemma molto interessante. Ovvero, sfruttano il loro sito internet e, se noi siamo bravi, potremmo trovare, prima di altri, l’offerta su misura per noi.

Ecco il trucco per cercare lavoro, anche se si è diplomati senza esperienza, per richieste urgenti a Milano e non solo

La chiave di ricerca magica, che dobbiamo imparare ad usare, è “Lavora con noi”. Se ci facciamo caso, infatti, tutte le principali aziende hanno, nel loro sito, una sezione che si chiama proprio così. E dove, cliccandoci, possiamo trovare numerose posizioni aperte che le società, grandi e piccole, offrono ai candidati.

Basterà digitare queste parole su Google ed ecco che, come per miracolo, compariranno diversi risultati con elencate tante società che stanno ricercando personale. E, spesso, queste società offrono parecchi posti o hanno diverse posizioni aperte. E, spesso, sono posti dove non è richiesta esperienza e dove, addirittura, è anche sufficiente la terza media. Ecco che se noi, ogni giorno, facessimo questa preziosa ricerca, potremmo candidarci in vari posti, sperando di ricevere la telefonata che ci potrebbe cambiare la vita.

