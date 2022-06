In questo periodo di grande crisi trovare un lavoro, per chi è disoccupato, è sempre più difficile. A maggior ragione se non si ha una grande esperienza o se si è giovani. Molte aziende vogliono andare sul sicuro e, per chi non ha un curriculum lungo, la strada è tutta in salita. Però non bisogna disperare perché, per fortuna, ogni tanto ci sono delle belle notizie in tema di offerte di lavoro. Esistono aziende che ricercano giovani, anche senza precedenti esperienze lavorative, ai quali offrire tirocini e apprendistato. O concorsi dove è sufficiente avere la terza media per partecipare.

Questa azienda ha oltre 50 punti vendita dislocati in tutta la Lombardia

Così come persone, non più di primo pelo, che, però, potrebbero essere la risposta giusta per posti vacanti. Ed è bello sapere che sono ben 249 le offerte di lavoro di questa importante società. Che sta cercando varie figure da inserire nella sua sede principale o nei supermercati del gruppo. Si tratta del Gruppo Iperal, una azienda che opera nella GDO (grande distribuzione organizzata). Nata in Valtellina nel 1985, oggi ha oltre 50 punti vendita, tra ipermercati e supermercati, sul territorio della Lombardia.

E, in questi giorni, ha aperto ben 249 posizioni da impiegare sia nei negozi che apriranno, sia in quelli già operativi. Sono ricercate varie figure, molto differenti tra loro. Ad esempio, tra queste, ci sono addetti al banco salumi e formaggi. Prendiamo, come esempio, la posizione ricercata a Morbegno. Servono flessibilità oraria e al lavoro festivo, interesse per la merceologia di salumi e formaggi, attitudine al lavoro di squadra. Così come predisposizione alla vendita e orientamento al cliente. In questo caso, non è necessariamente richiesta esperienza pregressa nel ruolo.

Sono ben 249 le offerte di lavoro di questa importante società che sta cercando personale anche senza esperienza

Non solo. Il Gruppo Iperal ricerca addetti al bar e alla tavola calda, al drive, al reparto bazar e a quello elettronica, al reparto gastronomia e alla macelleria. Leggendo ancora il lungo elenco, rileviamo che sono alla ricerca di addetti al reparto pescheria e ortofrutta, così come a quello tessile e abbigliamento. Sono tante, ad esempio, le richieste di addetti alla cassa per i vari supermercati. In pratica, i requisiti sono come quelli elencati sopra e non è richiesta esperienza pregressa. Al candidato sarà domandato di occuparsi di tutte le attività inerenti alla gestione della cassa. L’elenco, però, delle figure ricercate è molto lungo.

Inoltre, per la sua sede amministrativa di Piantedo (Sondrio), sono alla ricerca, tra gli altri, di un receptionist, di un impiegato amministrativo, di uno specialista legale. Ovviamente, in questi ultimi casi, l’esperienza e i titoli di studio sono fondamentali. Basterà andare nella pagina specifica di Iperal e candidarsi seguendo le indicazioni.

