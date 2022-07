Ogni nuova stagione estiva richiede un nuovo abbigliamento. Ma quali sono i trend da indossare quest’estate in spiaggia? Ovviamente sono vari, perché come sempre non esiste un solo trend. Ci sono vari capi o stili che vanno quest’estate. Oltre a questi, però, non bisogna dimenticare i colori che vanno di moda. Perché ci sono alcune tinte che troveremo quasi sicuramente in ogni negozio.

Con il caldo si cercano tessuti leggeri, tessuti che facciano traspirare la pelle. Questa ricerca andrebbe fatta anche per le lenzuola del letto. Infatti ci sono alcune fibre che sono sicuramente più leggere da usare al posto del cotone. Come ad esempio il lino o la canapa.

Oltre ai tessuti si cerca anche la comodità. E quindi si dice sì a maxi vestiti a ruota oppure chemisier midi da abbinare con dei sandali aperti alla moda. Ma le proposte moda non finiscono ovviamente qui, sono tantissime e tutte da scoprire.

In particolare, ne abbiamo una veramente bella da indossare con cui sicuramente ci faremo notare. Parliamo di una gonna che possiamo abbinare in tantissimi diversi modi. Quindi sarà molto facile giocarci con tutti i capi che abbiamo in casa.

Altro che pantalone o pareo, questa è la gonna semilunga estiva elegante e colorata da indossare

Tra le tante gonne che possiamo indossare quest’estate dobbiamo assolutamente provare la gonna longuette midi giallo acido. Questa è una gonna semilunga, che possiamo quindi quasi definire midi, ma che midi in realtà proprio non è. Si ferma leggermente sopra la caviglia.

Una gonna molto simile alla gonna tubino, proprio perché cade morbida sul corpo andandolo ad abbracciare. La grande novità di quest’anno, però, è il colore sicuramente nuovo, frizzante, vitaminico e pieno di forza. Una longuette e un colore che sicuramente non ci faranno passare inosservate.

Come abbinare la gonna semilunga estiva giallo acido

È una gonna che possiamo abbinare in tantissimi modi. Spesso queste gonne vengono vendute con un fido compagno, che sarebbe un top o crop top dello stesso colore. In questo caso andremo a creare una specie di completo. Ma nessuno ci obbliga a indossare lo stesso colore. Quindi possiamo abbinarlo con altri crop di diversi toni, possiamo rendere il look più casual abbinando la gonna a una Tshirt dallo stampo rock, oppure possiamo rendere il tutto più sofisticato abbinando la longuette ad una camicia puffy. E allora altro che pantalone o pareo, questa è la gonna semilunga e semi-midi da abbinare con quello che vogliamo quest’estate.

