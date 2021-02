Molto spesso pensiamo che la pubblicità, il marketing e le campagne di comunicazione siano i veri colpevoli. Tutti, almeno una volta, abbiamo pensato che se non riusciamo a risparmiare è proprio a causa di altri, a causa di altre menti che ci spingono a spendere.

Forse, nella maggior parte dei casi può anche essere vero, e Noi di ProiezionidiBorsa lo abbiamo capito bene. Infatti, in questo articolo mettiamo in guardia i Lettori dai vari trucchi e dalle trappole dei supermercati.

Tuttavia, sarebbe disonestà intellettuale non ammettere che spesso siamo proprio noi le prime cause della nostra attitudine a spendere. Può essere che non ci pensiamo nemmeno, ma abbiamo a disposizione una miriade di soluzioni davvero facili e interessanti. Oggi ne proponiamo una. Ecco il trucco che fa bene alla salute e ci fa risparmiare almeno 50 euro a settimana.

Andare al lavoro in bici o a piedi

Il titolo di questo articolo è molto promettente: risparmiare facendo bene alla nostra salute. La verità è che è davvero possibile, basta banalmente andare al lavoro evitando l’automobile.

Se possibile, sarebbe meglio anche evitare i mezzi pubblici, che comunque sono un costo. Infatti, varie ricerche scientifiche hanno dimostrato che la vita sedentaria d’ufficio è una delle prima cause di malattie cardiovascolari e obesità in Italia.

Andare in ufficio in bici è un’ottima alternativa, anche perché l’esercizio fisico di prima mattina aiuta la circolazione e l’ossigenazione del nostro corpo. Inoltre, in alcuni Paesi europei come il Belgio o in alcune Regioni italiane, come l’Emilia Romagna, sono le aziende stesse ad incentivare questa pratica. Infatti, per chi va in ufficio in bici è prevista una maggiorazione salariale!

Quindi, non solo si risparmia sulla benzina della macchina, non solo si fa bene alla propria salute. Ci si può anche guadagnare! Ecco il trucco che fa bene alla salute e ci fa risparmiare almeno 50 euro a settimana.