Conservare i barattoli vuoti di marmellate, conserve, creme e sottaceti è sempre una buona abitudine, in quanto i barattoli possono essere riutilizzati in mille modi diversi. I barattoli di vetro possono sempre ritornare utili se siamo soliti preparare dei sottaceti o altri alimenti da dispensa, ma anche per tenerci lo zucchero, il caffè o il pangrattato, e ovviamente tornano sempre comodi in cantina per tenere in ordine viti e bulloni.

Purtroppo però, spesso non possiamo riutilizzare come vorremmo i nostri barattoli di vetro per una ragione molto semplice. Questi conservano al loro interno l’odore del contenuto originale. Il quale sembra non andare via nemmeno dopo numerosi lavaggi con il detersivo.

Poco male se si tratta di un barattolo di crema al cioccolato o marmellata. Ma niente affatto piacevole in caso di aromi di aglio, aceto o altri odori pungenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ma niente paura esiste una tecnica in due passaggi semplicissima per liberarci del problema.

Primo passaggio: usare il bicarbonato

Come eliminare una volta per tutte i cattivi odori dai barattoli di vetro? Spesso la soluzione migliore è usare una tecnica poco aggressiva ma più duratura nel tempo. Ecco quindi che il primo passaggio consiste nel mettere due cucchiai di bicarbonato all’interno del nostro barattolo. Lasciamolo agire per almeno 2 o 3 giorni. Il bicarbonato è perfetto per assorbire ed eliminare i cattivi odori, e riuscirà a eliminare facilmente il grosso del problema.

Una volta conclusa questa prima fase, possiamo passare alla seconda.

Secondo passaggio: riempirli con del riso

La seconda fase consiste nell’utilizzare un preziosissimo alleato contro umidità e cattivi odori, che abbiamo tutti in cucina. Si tratta del riso. Proprio così: il riso è perfetto per assorbire e eliminare i cattivi odori. Se vogliamo dei barattoli di vetro perfettamente puliti e senza nessuna traccia di odore, non dobbiamo far altro che riempirli con del riso crudo e lasciare che il riso agisca per almeno una settimana. Poi potremo utilizzarli a qualsiasi scopo.

Ed ecco come eliminare una volta per tutte i cattivi odori dai barattoli di vetro.

E come sa chiunque abbia avuto a che fare con dei barattoli di vetro, non è sempre facile aprirli, ma esiste una tecnica infallibile. Ecco il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo senza sforzo.