Curare il proprio aspetto è una forma di amore e rispetto per se stessi e dona più sicurezza quando si sta con gli altri. Da millenni le acconciature e il trucco fanno parte della storia dell’uomo, basti pensare agli antichi Egizi. Mettere in risalto specialmente gli occhi con il trucco è un’arte che si impara anche sbagliando, oppure che si apprende da make up artist di tendenza.

Non solo il viso è importante, ma lo sono anche i capelli. Tingerli per cambiare look oppure perché sono spuntati dei fili argentati è ormai una prassi normale. Ciò che invece in questi anni ha destato curiosità ma anche imitazione è lasciare crescere una chioma sale e pepe o bianca evitando le tinture. Per non parlare poi di chi ha scelto di decolorare i capelli e renderli bianco ghiaccio. In questi casi bisognerebbe curare ancor di più il viso, messo maggiormente in risalto da un contorno così chiaro. Gli esperti consigliano alcuni colori. Ad esempio, ecco il trucco adatto per chi ha occhi azzurri e una chioma bianca:

innanzitutto, meglio stendere un fondotinta leggero, idratante e luminoso. Anche la cipria è meglio sceglierla trasparente. Il viso deve apparire fresco e non appesantito o invecchiato con colori scuri o mat;

matita leggera, nera, seguendo la rima della palpebra e andando un po’ su, all’esterno dell’occhio. Si potrebbe osare anche con colori come il blu o il grigio;

gli ombretti saranno leggermente satinati, l’arancio esalta l’azzurro, ma anche il rosa o l’argento vanno bene.

Ecco il trucco adatto per chi porta i capelli bianchi o sale e pepe e ha occhi marroni, verdi o azzurri

Per quanto riguarda gli occhi castani, la matita per gli occhi può essere, oltre che nera, dal tratto fine, anche bronzo o verde. Per quanto riguarda i colori degli ombretti, l’oro e il bronze daranno risalto agli occhi castani, ma anche un nocciola e un color panna.

Gli ombretti che possono abbinarsi con gli occhi verdi, anche con i capelli bianchi, sono il viola, il porpora, il borgogna, ma si può osare anche con l’arancio e l’oro o il rosa.

Per tutti, per quanto riguarda il blush, meglio un rosa o un pesca. Le labbra, insieme agli occhi, sono da mettere in risalto sul bianco della chioma. È sempre bene prendersene cura, magari effettuando un leggero scrub una volta a settimana con un po’ di miele e dello zucchero. L’idratazione è pure importante, basterà passare del burrocacao o del burro di karité. Il rossetto sarà nutriente e cremoso, rosso, o rosso aranciato, oppure ciliegia o rosa.

