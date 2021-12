L’abito rosso è sempre il protagonista di feste e serate gioiose. Lungo, corto, con scollature mozzafiato o castigato, di pizzo o seta o semplice cotone, oppure con paillettes e lustrini, non c’è donna che non lo abbia desiderato oppure che non ce l’abbia nell’armadio. Ci sono colori che ogni anno sono eletti di tendenza. Si può passare dal verde al giallo fluo o al bluette, o a combinazioni strane dai nomi inventati. A seconda dell’incarnato e del colore dei capelli, ma anche dei gusti personali, non sempre questi colori incontrano il favore di chi segue la moda.

Forse si comprano alcuni capi in tendenza di quella tonalità, ma poi si indossano poco e malvolentieri. Invece ci sono altri colori che sono definiti classici e che non mancano di essere tra i preferiti di molte donne. Tra questi citiamo il bianco, il nero, il rosso. Se indossiamo un pantalone nero, di pelle o lana, facilmente sapremo abbinare un maglioncino o una camicia oppure un bel capospalla. Così col bianco. Il rosso è usato molto in primavera, col blu e anche col bianco, ad esempio. Ma in inverno è davvero un must, soprattutto nel periodo delle festività natalizie e a Capodanno. Scegliere, però, un trucco che si abbini bene ad abiti rossi può sembrare difficoltoso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

È questo il perfetto trucco occhi e labbra adatto all’abito rosso per le feste di Natale e qualche consiglio per farlo durare

Truccare occhi e labbra quando ci si veste di rosso può essere un’impresa facile seguendo qualche consiglio. Innanzitutto, per fare durare di più il make up è necessario usare un primer. Dopo aver deterso bene il viso, stendere il primer sulla pelle e sugli occhi e lasciare asciugare per qualche minuto. Dopo si possono applicare il fondotinta e la cipria. Ricordiamoci che per le pelli grasse è preferibile usare prodotti a base acquosa e non oleosa.

A questo punto, per gli occhi si consigliano colori che vanno dal bronzo al marroncino e al grigio. Va bene la matita e ancor più l’eyeliner, per occhi seducenti da gatta. Via libera anche al mascara, ma senza esagerare. Per la bocca si può optare per un rossetto nude oppure rosso della tonalità dell’abito, altrimenti evitare questo colore e preferire un lipgloss. Per far durare di più il rossetto, delineare il contorno delle labbra con una matita, anche chiara, poi passare il colore con un pennellino. A questo punto, poggiare sulle labbra una velina e poi un pennello con della cipria. Ripassare il rossetto ed è fatta. D’effetto un illuminante da applicare sopra gli zigomi e sotto l’arcata sopraccigliare. Per il blush, sarebbe da preferire un bel pesca.

È questo il perfetto trucco occhi e labbra adatto all’abito rosso per le feste di Natale e qualche consiglio per farlo durare.