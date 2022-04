La tecnologia fa parte della nostra vita ed è ormai indispensabile. Tanto è vero che quando i nostri oggetti non funzionano come dovrebbero andiamo nel panico. Ciò capita con lo smartphone quando non funziona il microfono, ad esempio, ma anche col computer. Quest’ultimo infatti riveste un’importanza fondamentale nelle nostre giornate, soprattutto perché spesso utilizzato per lavoro o per studio.

Non meno importanti sono i vari dispositivi che vi teniamo attaccati, tra questi sicuramente spicca il mouse. È attraverso lo stesso, infatti, che azioniamo i vari comandi del computer per adoperarlo.

Il dispositivo potrebbe non essere rotto

Quando il mouse del pc impazzisce e non funziona come dovrebbe, vengono a crearsi grandi ostacoli nel portare a termine i nostri progetti. Ci rallenta oltremodo o ci impedisce totalmente di lavorare. Purtroppo, capita spesso che il cursore sullo schermo si blocchi, non risponda ai comandi o ci impieghi tantissimo tempo per azionarsi.

Nella maggior parte dei casi, quando ciò avviene, fortunatamente non si tratterebbe di un guasto del mouse. Dunque, non vi sarebbe la necessità di comprarne uno nuovo bensì di compiere qualche semplice operazione per farlo tornare ben funzionante.

Quando il mouse del pc impazzisce, va a scatti, si blocca e non funziona ecco cosa fare per risolvere il problema a costo zero

La prima cosa da fare è assicurarsi che la cavità posizionata nella parte posteriore del mouse non sia sporca. Allo stesso modo, accertarsi che anche il ripiano dove lo usiamo risulti pulito. Nel caso di un mouse wireless, proviamo a cambiare le pile. Quando si stanno per scaricare infatti comincia a perdere colpi.

Se queste azioni non hanno risolto il problema, proseguiamo con le prossime. Attacchiamolo a un’altra porta USB, perché talvolta potrebbe essere questa a non funzionare bene. Laddove contemplato dal tipo di mouse, possiamo poi tentare di disinstallare il dispositivo e reinstallarlo.

Nel caso il mouse continui a darci problemi, arriviamo alle ultime mosse, che solitamente sono davvero quelle risolutive. Spesso, infatti, il mouse non funziona a causa del sovraccarico del processore centrale, la CPU. Apriamo Gestione attività dalla barra del pc premendo Ctrl, Shift ed Esc contemporaneamente o andandovi direttamente dalla barra del pc. Controlliamo la percentuale delle varie attività in corso e laddove risultassero eccessive interrompiamole. Laddove si dovesse ripresentare questa situazione e il carico dovesse apparirci immotivato, sarà bene fare anche una scansione antivirus.

Altra causa che si presenta con una certa frequenza è il surriscaldamento del pc, che va a compromettere l’attività dello stesso e del mouse. In quest’ultimo caso basteranno poche accortezze per far funzionare le ventole, raffreddare il pc e far tornare scattante il mouse.

