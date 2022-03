Se abbiamo in casa un amico felino, sappiamo che le sue abitudini quotidiane possono essere molto diverse dalle nostre. Questo vale in particolar modo per i ritmi sonno-veglia. I gatti, si sa, sono animali prevalentemente notturni. È anche per questo che spesso sono più vigili e attivi nelle ore serali. Ma alcuni proprietari devono fare i conti con un comportamento molto fastidioso da parte del micio di casa: il gatto prende il vizio di svegliare il padrone di prima mattina reclamando cibo e attenzioni.

Certamente nessuno ama essere buttato giù dal letto alle prime luci dell’alba da un gatto prepotente, soprattutto se ci attende una lunga giornata di lavoro. Ma come far capire al micio che deve rispettare il nostro sonno? Esiste una tecnica ben precisa. Ecco il trucchetto semplicissimo che impedirà al micio di disturbarci nel cuore della notte.

Il gatto ha capito che se ci disturba al mattino ottiene quello che vuole

I gatti sono animali estremamente scaltri e non hanno alcuna difficoltà ad associare e prevedere gli eventi. Il nostro gatto ha probabilmente capito benissimo che se viene a disturbarci al mattino, il risultato sarà che gli riempiremo la ciotola per farlo tacere. E così abbiamo creato un circolo vizioso: il gatto ottiene qualcosa di positivo ogni volta che ci sveglia presto e questa associazione si rafforza nella sua mente. Dunque, come fare? Bisogna interrompere il circolo vizioso.

Ecco il trucchetto semplicissimo per far capire al gatto che non deve svegliarci presto al mattino

Il gatto deve innanzitutto capire fin da subito che le regole sono cambiate e che buttandoci giù dal letto prima che sorga il sole non otterrà i risultati sperati. Non cediamo quindi alle sue lusinghe e non riempiamogli la ciotola prima che ci suoni la sveglia. Ma come impedire che si metta a protestare rumorosamente? Semplice, basta preparare delle attività alternative con cui potrà tenersi occupato al mattino invece di saltare sul nostro letto.

Diamogli qualcos’altro da fare

Una buona idea è di distribuire in giro per la casa dei piccoli premi nascosti, a cui lui dovrà dare la caccia. Questa attività lo terrà occupato per diverso tempo. Altro trucco è quello di utilizzare uno strumento molto semplice ma geniale: il lick mat. Si tratta di una sorta di tappetino con degli incavi in cui possiamo infilare del cibo umido, o sotto forma di omogeneizzato. Il tappetino andrà poi congelato e posizionato in un punto strategico prima di andare a dormire. Ecco il trucchetto semplicissimo. Ci vorrà diverso tempo prima che il cibo si scongeli e il gatto possa mangiarselo. Così non avrà fame al mattino e terrà la mente occupata.

Un altro problema che molti devono affrontare è un gatto che graffia divani e poltrone. Ma c’è un modo per convincerlo a smettere. Ecco quale.