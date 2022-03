Ormai iniziano le giornate di sole e quasi tutti noi abbiamo voglia di passare un po’ di tempo lontani da casa. Abbiamo passato dure restrizioni dovute al Covid e poi la brutta stagione ci ha costretti a stare a casa per sfuggire al freddo. Ora, però, la situazione sta migliorando e possiamo iniziare a pianificare gite fuori porta e viaggetti.

Oggi consigliamo due città imperdibili per un viaggio di qualche giorno, un weekend lungo, ad esempio. In soli tre giorni possiamo fare un salto in due cittadine meravigliose, che sono il fiore all’occhiello di una delle regioni italiane più ricche di storia, cultura e cibo. Andiamo quindi a conoscerle, pronti a prenotare il viaggio.

Le perle del centro Italia

Consigliamo di passare qualche giorno in Toscana e, in particolare, di concentrarsi su due città. La prima è il capoluogo, Firenze, un gioiello che tutto il Mondo ci invidia. Iniziamo con un paio di giorni in questa città, per farci cullare dalla cultura straripante di questo luogo e anche per godere di un’eccellente bistecca fiorentina.

Forse la cosa più incredibile di Firenze è l’estensione del suo centro storico. Tantissime vie, monumenti ed edifici compongono una delle città culturalmente più rilevanti in Italia. Il cuore di tutta questa bellezza è probabilmente la cattedrale di Santa Maria del Fiore, con i suoi colori unici e il suo aspetto imponente. Non perdiamo poi l’occasione di passare sul Ponte Vecchio e di visitare l’importantissimo museo degli Uffizi.

Due città imperdibili per un viaggio di soli tre giorni nel cuore dell’Italia della cultura e del buon cibo

Possiamo stare a Firenze un paio di giorni e poi passare l’ultimo in un’altra eccellente città della Toscana, più piccolina e che si riesce a visitare più in fretta.

Ci riferiamo a Lucca, una perla con un esteso centro storico, attorniato da imponenti mura conservate perfettamente. Impossibile passare una giornata a Lucca senza fare due passi proprio lungo le mura, per osservare dall’alto lo splendore della città.

Poi ci si può tuffare all’interno del centro storico, passeggiare per le vie e perdersi in un dedalo in cui a volte è difficile orientarsi. Infatti, il centro è ricco di vie e viuzze e, senza una mappa, non è semplice navigare.

Lucca è ricca di splendidi palazzi, come ad esempio la Villa Bottini, storica dimora piena di affreschi, oppure il palazzo Pfanner poco fuori le mura. In un giorno si può godere della sua bellezza e anche fermarsi a mangiare qualcosa in cornici caratteristiche come quella di piazza dell’Anfiteatro o della grande piazza Napoleone.

