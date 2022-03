Cosa c’è di più affascinante e allo stesso tempo discreto ed elegante di un profumo scelto con gusto? Il profumo può diventare parte integrante del nostro stile e della nostra personalità. Sono tante le donne, ma anche gli uomini, che dedicano la massima attenzione alla scelta del profumo giusto per ogni occasione. Dalle note fresche a quelle fruttate, fino alle note più esotiche e seducenti, il profumo è fatto per carpire l’attenzione e la fantasia.

Ma proprio per questo, quando indossiamo il nostro profumo scelto con così grande attenzione, vogliamo che si senta. Lasciare una scia gradevole e profumata è un modo perfetto per attirare l’attenzione e le simpatie di amici e di estranei ed è appropriato in ogni occasione, dagli incontri di lavoro alle feste. Ma qual è il segreto per lasciare una profumatissima scia, senza strafare con le quantità?

Il profumo si applica in punti precisi del corpo

Tutti conosciamo i punti in cui dovremmo applicare il profumo: sui polsi, all’interno dei gomiti e dietro le orecchie, oppure sul collo. C’è una ragione per cui sono questi i punti più importanti dove applicare il profumo: si tratta infatti dei punti in cui la pelle è più sottile e il nostro corpo è più caldo. In questo modo il profumo evapora e si diffonde di più. Ne bastano pochissime gocce. Ma se vogliamo invece lasciare una scia odorosa alle nostre spalle, dove dovremmo applicare il profumo?

Non sui polsi o sul collo, ma è in questo punto che dovremmo applicare il profumo per lasciare una scia odorosa

Non occorre strafare con le dosi se il nostro obiettivo è lasciare una scia profumatissima alle nostre spalle. Un eccesso di profumo potrebbe risultare sgradevole e volgare. Il trucco è invece un altro: si tratta di applicare il profumo dietro le ginocchia. Proprio così: il trucco per lasciare la scia è applicare il profumo dietro le ginocchia. In questo punto del corpo, infatti, la pelle è sottile e calda e questo aiuta a diffondere meglio la fragranza. Mettere il profumo dietro le ginocchia è il trucco migliore per lasciare la scia, che verrà avvertita soprattutto dalle persone sedute quando passiamo. Quindi, non sui polsi o sul collo, ma dovremmo applicare il profumo dietro le ginocchia.

Un consiglio per non rovinare la fragranza

Quando applichiamo il profumo, molti di noi strofinano subito i polsi. Niente di più sbagliato: così facendo, infatti, rischiamo di scaldare troppo la fragranza e rovinarla irrimediabilmente. Ecco anche un altro consiglio per far durare il profumo più a lungo.