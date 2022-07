La nuova promozione di Trenitalia arriva quasi in contemporanea con la promo di Italo Treno, ma segue una linea diversa. Acquistando i biglietti secondo le condizioni definite dalla promozione in breve scadenza, potremo approfittare di uno sconto del 30% sull’alta velocità. All’iniziativa è collegato un codice sconto unico, che diventerà inattivo una volta raggiunta la scadenza.

Vantaggi e limiti

Per avere uno sconto immediato del 30% sull’acquisto di un biglietto per treni Frecce è necessario che si presentino le seguenti condizioni. Innanzitutto, trattandosi di una promo a tempo, presenta una scadenza limite. Questa è fissata per le ore 15:00 di lunedì 18 luglio 2022, similmente all’offerta di Italo. La riduzione del prezzo si applica solo sulla tariffa Super Economy, la più economica del vettore per i treni ad alta velocità. La validità della promo per la soluzione scelta è strettamente legata alla disponibilità della tariffa.

Inoltre, il codice sconto è applicabile solo sui treni con data di viaggio dal 23 luglio al 30 settembre 2022. Trenitalia specifica, inoltre, che la promo è valida per acquisti sul sito, sull’app, nelle biglietterie e nei self service, tramite agenzia di viaggio e call center. Per quest’ultimo mezzo ricordiamo che il numero da chiamare è a pagamento.

Sconto immediato del 30% sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca di Trenitalia con questo codice promozionale

Per approfittare dell’offerta è necessario inserire il codice sconto collegato in fase di prenotazione. Questo è “GELATO22”. Facendo una ricapitolazione dei passaggi per utilizzarlo online, per prima cosa sarà necessario accedere alla pagina di Trenitalia. Dopo di che inseriamo stazione di partenza e di arrivo, numero dei passeggeri e date, secondo le condizioni sopra, per ricercare i biglietti. Selezioniamo quelli per treni Frecce aventi disponibile la tariffa Super Economy. Proseguendo all’acquisto, nella finestra dedicata ai dati dei viaggiatori troveremo la sezione apposita per inserire il codice promozionale.

È attiva per il fine settimana e fino a lunedì anche la promo di Italo Treno. Utilizzando il codice collegato è possibile approfittare di sconti dal 30% al 50%, indipendentemente dalla tratta selezionata.

