Prepariamoci a fare un tuffo nel passato. Tra i ricordi che ci riportano a casa delle nonne e delle zie. Quando ogni angolo della casa era decorato con questi oggetti particolari, fatti a mano, con tanta meticolosità e pazienza.

Erano presenti sui mobili sotto delle vecchie bomboniere, come ornamento sul letto o per abbellire il tavolo del salotto. Sempre dello stesso colore, bianco o beige. Questi oggetti erano creati con una tecnica che si tramandava di generazione in generazione.

Negli anni ’70 questa particolare tecnica è diventata una vera e propria moda. Abbigliamento e accessori che accompagnavano i giovani di tutto il mondo al grido di “Peace & Love”.

Il nuovo trend per l’estate 2021

Le vetrine dei negozi ci ricordano che l’estate è alle porte. Un’estate colorata e vivace che ci riporta indietro nel tempo. La nuova tendenza avrà il sapore del passato e del ricordo.

Ecco il trend moda che negli anni ’70 era utilizzato dalle nostre mamme e che nell’estate 2021 ci farà letteralmente impazzire.

Stiamo parlando del crochet, il trend dell’uncinetto. Così di moda sulle passerelle e tra le star di Instagram.

Quali sono capi di abbigliamento per l’estate 2021

Non pensiamo solo a maglioni colorati e borse stravaganti. Il crochet può essere utilizzato per realizzare molti capi di abbigliamento.

I costumi realizzati all’uncinetto sono molto particolari. Uniti ad una borsa mare sempre realizzata con la stessa tecnica. Per la sera e le feste in spiaggia optiamo per un mini dress sempre abbinato al costume.

Un crop top sbarazzino da abbinare ad un jeans o un pantaloncino. Molto pratico e dai colori pastello.

Un vestito interamente creato all’uncinetto per essere eleganti di sera. Non dimentichiamo accessori e bijoux sempre realizzati all’uncinetto.

