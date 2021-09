Alcuni non hanno fatto le vacanze a luglio e ad agosto, riservandosi il mese di settembre. Quest’ultimo, infatti, è solitamente meno caro e più rilassante, in quanto tutte le mete turistiche sono meno affollate. Inoltre, il tempo è ancora ottimo per godersi mare e sole. Ciò vale anche per coloro che pur, avendo già goduto delle ferie estive, vogliono riservarsi ancora qualche weekend di relax. Ma, il primo interrogativo che ci si pone e che condiziona tutti i nostri programmi è il meteo. Sorge quindi urgentissima e preliminare la domanda: “come sarà il tempo a settembre?”. Vediamo come sarà il tempo a settembre per organizzare al meglio weekend e vacanze.

Per dare risposta al quesito, occorre affidarsi alle previsioni del tempo, che nel complesso sono affidabili. Tuttavia, non sempre riescono a stabilire con precisione il giorno, l’ora e il luogo in ciò avverrà il cambiamento climatico. Però, in linea di massima, almeno per capire come regolarci, vediamo come sarà il tempo a settembre. Questa previsione è fondamentale per organizzare al meglio weekend e vacanze!

Come sarà il tempo a settembre

Partiamo, prima da un’analisi ad ampio raggio. I dati dai quali prenderemo spunto sono quelli provenienti dal bollettino testuale e grafico del servizio meteorologico dell’Aeronautica Italiana. Il tutto, come rapportati a quelli provenienti dal Centro Meteo Europeo. Ebbene, la prevalenza dell’anticiclone, anche con una componente nord africana, consente al mese di settembre di continuare ad offrire un clima caldo.

Ci saranno, dunque, temperature sopra le media su buona parte dell’Europa ma con anomalie positive più pronunciate sui settori balcanici. In particolare, farà più freddo in Europa orientale e nelle Isole Britanniche. Potrebbero, tuttavia, come sta accadendo, subentrare precipitazioni su buona parte d’Europa, con minore accentuazione nelle zone balcaniche.

Vediamo come sarà il tempo a settembre per organizzare al meglio weekend e vacanze

Nello specifico, in Italia, avremo un tempo caldo sopra la media di 1°. Ciò, tranne che sui settori alpini, prealpini, alte pianure del Nord e in Sardegna. Le precipitazioni, invece saranno intorno alla media ma concentrate soprattutto sui settori occidentali. In definitiva, il bel tempo dovrebbe persistere tra sud Italia e Balcani, almeno nella prima parte dell’autunno. Quindi, se vogliamo organizzare dei viaggi e weekend in queste zone, non dobbiamo temere. Infatti, come visto, permarrà, nel complesso, il bel tempo. Pertanto, anche se ci saranno precipitazioni, queste si alterneranno a caldo e sole.