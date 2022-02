In ogni regime alimentare “sano” che si rispetti, le verdure occupano un posto fondamentale. In particolar modo quelle invernali, ricchissime di vitamine e minerali utilissimi per la salute. Mangiare bene, però, non significa dover rinunciare al gusto e alla creatività. Ad esempio, per cucinare una verza da urlo, possiamo sfruttare dei comunissimi ingredienti che quasi sicuramente abbiamo già in casa. E per una volta non useremo le classiche patate e funghi, che di solito accompagnano questo ortaggio.

Gli ingredienti per la verza ripiena di risotto

Se facciamo una rapida ricerca online, troviamo la verza abbinata alle patate o ai funghi. Oppure condita con del formaggio caldo. Sono tutte ricette gustosissime ma, se vogliamo davvero creare un piatto da chef e ad alto impatto scenografico, dobbiamo provare la verza ripiena di risotto.

Per cucinarne 4 porzioni avremo bisogno di:

150 g di foglie di verza grandi;

250 g di riso Carnaroli;

100 g di manzo tritato;

2 carote;

1 costa di sedano;

1 cipolla;

300 g di pomodori pelati;

100 g di fontina;

1 spicchio d’aglio;

30 ml di vino bianco;

20 g di burro;

3 cucchiai di olio d’oliva;

sale e pepe per condire.

Per cucinare una verza da urlo non servono patate, funghi e formaggio ma del riso e questi ingredienti poveri che abbiamo già in dispensa

Iniziamo la nostra ricetta partendo dal ragù, con cui andremo a condire il risotto. Tritiamo aglio e cipolla, dopo averli lavati e spellati, e mettiamoli in una padella con carote e sedano. Aggiungiamo due cucchiai d’olio e facciamo rosolare a fuoco basso per 5 minuti. Uniamo anche il manzo e rosoliamo per altri 8 minuti, mescolando gli ingredienti.

Trascorso questo tempo, inseriamo il vino e facciamolo evaporare. Saliamo e pepiamo e aggiungiamo i pomodori pelati. È il momento di armarsi di pazienza. Abbassiamo la fiamma al minimo e lasciamo in cottura per 45 minuti.

Mentre aspettiamo, ci dedicheremo alla verza. Laviamo le fette e scottiamole in acqua salata per 5 minuti. A questo punto, riempiamo un’altra pentola d’acqua e quando inizia a bollire, versiamo il riso. In 15 minuti dovrebbe essere pronto. Spostiamolo a raffreddare in una terrina abbastanza grande e mischiamolo con la fontina tagliata a dadini e il ragù.

Siamo quasi alla fine. Accendiamo il forno a 180 gradi e prendiamo uno stampo rotondo. Imburriamo il fondo e ricopriamolo con le foglie di verza leggermente sovrapposte. Riempiamo le foglie con il composto di riso e ragù e inforniamo. 15 minuti di cottura e poi possiamo servire la nostra meravigliosa verza ripiena.

