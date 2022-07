Al capello lungo abbiamo detto definitivamente no. E allora non ci rimane che fare un taglio corto oppure uno medio. Però vogliamo sperimentare qualcosa di nuovo e fresco. Un taglio che non sia noioso e che sia anche in grado di valorizzarci.

I tagli che possiamo fare sono ovviamente moltissimi e dobbiamo sempre poi immaginarli sul nostro volto. Perché magari vediamo un taglio portato da una star di Hollywood che ha il viso tondo e le sta bene. Ma su di noi, che magari abbiamo il viso a diamante, non è propriamente adatto.

Quindi, quando andiamo dal parrucchiere, andiamo sempre con più opzioni e chiediamo consiglio. Perché magari ci dirà di andare su un taglio rispetto che su di un altro.

Ad esempio, un taglio che moltissime donne over 50, ma anche non, stanno chiedendo è lo short bob con la frangia a tendina. Però non è adatto a tutti i tipi di volti, e allora possiamo provare quest’altro taglio sempre fresco e che ringiovanisce.

Ecco il taglio corto o medio donna per dei capelli raggianti anche a 50 anni

Un altro taglio che possiamo fare dopo l’estate, o anche prima, se vogliamo arrivare al mare con un look nuovo, è il messy shag. È un taglio che possiamo fare sia su una lunghezza corta sia su una media.

È un taglio che si presenta un pochino irregolare e arruffato. Non perché la mattina non abbiamo avuto tempo di pettinarci i capelli, ma proprio perché è il taglio ad essere un pochino sbarazzino. Se siamo delle amanti delle frange possiamo portarlo anche con una frangetta anni ‘70. Deve ovviamente essere in linea con il taglio, dobbiamo sempre creare dell’armonia.

Un capello, quindi, volutamente irregolare, arruffato e un pochino fuori dagli schemi. Ma ciò che è molto interessante è che è realizzato ad arte. E così le mani sapienti e abili dei nostri parrucchieri sono in grado di realizzare un taglio perfettamente imperfetto.

Questo taglio di capelli possiamo portarlo sia corto sia medio, dipende molto da come ci piace e se effettivamente ci dona di più un capello corto oppure uno medio. Inoltre non è solo una questione di taglio ma, già che ci siamo, possiamo anche fare una nuovissima tinta. Che non deve per forza essere fatta per coprire i capelli bianchi, ma anche per dare più luce o per scurirli un pochino. Ma comunque ecco il taglio corto o medio donna per dei capelli freschi e sbarazzini da sfoggiare in estate o al rientro delle vacanze.

