Tempo di darci un taglio e trovare il look giusto per ringiovanire la nostra figura. Ma quale taglio si può fare per essere di tendenza e allo stesso tempo avere un look giovane e fresco?

I tagli di capelli da donna sono veramente tanti. Possono essere lunghi, medi oppure corti. Ma ci sono anche quelli cortissimi.

La scelta del taglio di capelli ovviamente può essere fatta in base alla forma del viso, perché ci sono dei tagli che stanno meglio se si ha un viso ovale. Altri, invece, se si ha un viso più squadrato e altri ancora se si ha un viso tondo.

Stessa cosa, ad esempio, vale anche per il colore della tinta che vogliamo fare. Il biondo è sicuramente un colore che accende la figura, mentre il capello scuro tende a spegnere molto il viso.

Per questa primavera 2022, però, c’è un taglio di capelli veramente interessante che possiamo fare. Un taglio che è l’unione di più tagli, anche questi di super tendenza.

Ecco il taglio capelli corto da donna adatto ad ogni età che ringiovanisce il look

Quest’anno ci sono stati tagli di capelli che sono diventati un vero e proprio trend. Molti di questi sono andati sulla cresta dell’onda grazie al fatto che sono stati indossati da personaggi pubblici.

Questa nuova tendenza è perfetta per chi vuole avere un taglio di capelli fresco e leggero. È un taglio corto e veramente facile da gestire anche quando sta ricrescendo.

È un taglio dove volume e minimalismo viaggiano paralleli. Il taglio di capelli si chiama mixie, ed è un mix tra il mullet ed il pixie. Tagli che sono stati entrambi di gran moda, ma che lasciano il posto a questo nuovo taglio. Un look che stravolgerà la nostra figura, e ovviamente in positivo non in negativo.

Un taglio di capelli che possiamo portare in modo un pochino sbarazzino oppure super liscio. Questo look è perfetto se abbinato con una frangia. Questa può essere lunga, molto corta che lascia la fronte scoperta, oppure anche a tendina.

Un nuovo look che possiamo declinare sul nostro colore naturale oppure su una nuova tinta. Ed ecco il taglio capelli corto da donna adatto a tutte dallo styling minimal e fresco. Look perfetto per chi ha 50 anni o 60 anni, ma anche per le più giovani che vogliono regalarsi un taglio nuovo e di tendenza.

