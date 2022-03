Su quasi tutta Italia splende un bellissimo sole, anche se le previsioni meteo dicono che a breve dovrebbe arrivare la pioggia. Dato che non ha piovuto per un lunghissimo periodo, un pochino di acqua sicuramente non guasta.

Il weekend appena finito è stato un bellissimo weekend di sole e passeggiate nel verde. Ed è stato anche il weekend in cui abbiamo introdotto l’ora legale, e quindi le giornate si stanno allungando. Abbiamo, sì, dormito un’ora in meno, ma la recuperiamo all’orario aperitivo.

Con le bellissime giornate che arriveranno o che sono già arrivate, anche un bel pranzo lontani dal centro abitato e dallo smog è sicuramente di gradimento. L’idea c’è, basta solo capire poi dove andare.

Se vogliamo evitare la città e vogliamo scoprire invece dei nuovi posti nelle campagne lombarde, allora dobbiamo fare un pochino di ricerca. Ma vediamo subito 3 bellissime cascine (n.d.r. a parere dello scrivente) dove possiamo pranzare nel verde lontano dal caos della città. Ovviamente ci sono tanti altri posti ottimi dove andare, qui ne vengono consigliati solo alcuni.

Il weekend di fuga

Solitamente se vogliamo passare un pranzo tranquillo fuori dalla città, conviene farlo durante il weekend. Mentre la città si popola, la campagna si svuota. E gustare dell’ottimo cibo nel verde è solo che una bellissima idea. Scegliamo, quindi, il giorno più comodo e prenotiamo il nostro tavolo.

Pranzo di sabato o domenica all’aperto nel verde grazie a queste bellissime e buonissime cascine poco lontane da Milano

Nei dintorni della città meneghina ci sono moltissime cascine dove è possibile passare la giornata, tra natura, animali e buon cibo. La prima cascina è La Rampina. Un locale storico del 1500 che si lega alla terra con cibi stagionali. Un luogo dall’atmosfera rustica, romantica e allo stesso tempo accurata e fine. Questa cascina si trova a San Giuliano Milanese.

Nella stessa zona, nel Parco Agricolo Sud, si trova la cascina Santa Brera. Un luogo ricco di storia che offre ai suoi ospiti 34 ettari di verde. Oltre ad essere un luogo dove è possibile comprare prodotti biologici, è presente anche la parte ristorante. Qui sarà possibile gustare piatti realizzati con materie prime biologiche di loro produzione o di produzioni vicine.

Un’ottima cucina tradizionale è possibile trovarla alla cascina Sant’Ambrogio. Un luogo meraviglioso nella zona di Rosate che per di più è stato anche vincitore di una puntata di 4 Ristoranti di Borghese. Per un pranzo di sabato o domenica all’aperto nel verde ecco 3 cascine lombarde da provare.

