Tutti sognano una bellissima chioma di capelli, ma non tutti nascono con la fortuna di avere il capello perfetto. Quello sano, super luminoso e bello. Quindi si usano dei rimedi per ottenere la perfezione. Come le maschere oppure un balsamo, ma anche dei trattamenti. Altre volte invece non amiamo la forma del nostro capello, e quindi cerchiamo con spazzola, phon e piastra di trovarne una.

Magari preferivamo nascere con i capelli lisci, e invece li abbiamo ricci. Oltre a tutti questi problemi, poi, c’è anche il fatto che molto spesso i nostri capelli sono elettrici, soprattutto dopo la doccia. Quindi, quando abbiamo finito di asciugarli, vediamo dei minuscoli capelli uscire dalla nostra chioma. Ma cosa possiamo fare per limitare l’elettricità sui nostri capelli? E come possiamo evitare che questi risultino come paglia?

Capelli secchi effetto paglia cosa fare

Per prima cosa dobbiamo cercare al massimo di ridurre l’effetto paglia che abbiamo sui capelli. Questo è veramente fastidioso per noi e non sano per i nostri capelli. In realtà, una delle principali cose da fare è tagliare le punte che ormai sono secche e fare un trattamento idratante. Tagliando il capelli e facendo il trattamento, anche a più riprese, sicuramente il capello si allontanerà dall’effetto paglia. Per un bel periodo cerchiamo anche di non usare piastra o phon troppo caldo, perché andrà a seccare il capello.

Basterebbe questo comunissimo oggetto per dire addio ai capelli elettrici e come paglia dopo che li abbiamo lavati

Per dire, quindi, addio ai capelli come paglia è necessario avere pazienza. Con un po’ di trattamenti e un capello leggermente più corto, la situazione si può risolvere. Ma il problema del capello che rimane piuttosto elettrico dopo la doccia, lo possiamo risolvere in pochissimo tempo. In realtà con un solo oggetto, che costa anche poco. Difficile da trovare? Assolutamente no, infatti si può trovare facilmente in qualsiasi negozio, ma anche online.

L’oggetto miracoloso di cui stiamo parlando è il pettine in alluminio, oppure la spazzola. Dipende ovviamente molto da cosa siamo abituati a usare. Ma la caratteristica positiva dell’alluminio è che quando lo passiamo tra i capelli non si solleverà nemmeno un pelo. Infatti più la chioma è asciutta più il pettine in alluminio perderà elettroni e le cariche elettriche non entreranno mai in conflitto. Ed ecco che basterebbe questo comunissimo oggetto per dire addio ai problemi di elettricità statica sulla testa.

