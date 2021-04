Qual è uno dei nostri peggiori incubi quando dormiamo con qualcuno? Che questo qualcuno russi. Il russare della persona con cui condividiamo il letto o la stanza può davvero toglierci il sonno. Non dormire bene è tra le cose che più condiziona la nostra giornata, che più può innervosirci o indisporsi. Ma anche la persona che russa, anche se non se ne accorge, risente massicciamente del suo disturbo. Monitorando il sonno dei russatori e di chi soffre di apnee notturne, gli studiosi hanno evidenziato quanto il loro sonno sia inefficiente. Tra mille rimedi plausibili e meno, una strana soluzione ha lentamente preso piede con supporto scientifico. Risultato: ecco il sensazionale motivo per cui sempre più persone dormono con una pallina da tennis legata alla schiena.

Dimmi come dormi e ti dirò se russi

Tutto è nato da un esperimento portato avanti da alcuni ricercatori, volto alla pubblicazione sul Journal of Clinical Sleep Medicine. L’esperimento voleva dimostrare la correlazione tra la posizione assunta durante la notte e il russare. Così, è stato preso un campione di 67 persone che soffrivano di apnea notturna. Il test ha dimostrato che quando i soggetti dormivano di schiena, le apnee arrivavano fino a 50 a notte. Mentre, se dormivano di fianco, si limitavano a un massimo di 14. Incredibile, sì. Ma non quanto la soluzione adottata da questi studiosi.

Ecco il sensazionale motivo per cui sempre più persone dormono con una pallina da tennis legata alla schiena

Così gli studiosi hanno tratto la loro conclusione: dormire di schiena aumenta semplicemente la probabilità di russare o di avere apnee notturne. La soluzione designata è stata tanto bizzarra quanto geniale. Hanno legato con del nostro adesivo delle palline da tennis alle schiene dei pazienti, per evitare si girassero di schiena durante la notte. Per questo, se russiamo o soffriamo di apnee, oppure conosciamo chi ha questi problemi, il consiglio è lo stesso. Leghiamoci una pallina da tennis alla schiena e torneremo a dormire come angioletti (e a far dormire chi ci sta a fianco).

