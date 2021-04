Per avere delle belle mani curate, con unghie perfette e colorate trascorriamo, con molta pazienza, ore da manicuriste e onicotecniche.

Le mani si sa, sono sempre un ottimo biglietto da visita, per questo motivo bisogna averle sempre belle e ben curate.

In questo articolo spieghiamo, perché dire addio al semi permanente, gel e acrilico con la tendenza mani che sta tornando alla ribalta e spopolando sui social e specialmente su Instagram e Tik Tok.

Se si vuole una manicure sempre perfetta, senza nessun errore allora bisogna provare la press-on nails o instant nails.

Le press-on nails sono conosciute come unghia finte, ma il loro aspetto è naturale, sono ben fatte, non come quelle portate negli anni passati.

La scelta di queste unghie è molto varia, possono essere lunghissime, affilate, a mandorla o quadrate.

La loro applicazione è molto semplice e non richiede molto tempo, basta seguire solo alcuni passaggi.

Ecco perché dire addio al semi permanente, gel e acrilico con la tendenza mani che sta tornando alla ribalta e spopolando sui social.

Per un risultato perfetto, ci vuole un po’ di attenzione e di cura.

Ora spieghiamo con semplici passaggi come applicare le press-on nail.

Come applicare le press-on nail

Eliminare dalle unghie eventuali tracce di smalto con un batuffolo di ovatta e acetone. Aggiustare la forma dell’unghia con una limetta e passarla anche sulla sua superficie.

Suggeriamo di non tagliare le cuticole, ma di spingerle passando un bastoncino d’arancio.

Con un dischetto di cotone imbevuto di acetone, pulire la superficie dell’unghia in modo da eliminare delle eventuali tracce di polvere che andrebbero ad ostacolare l’aderenza della colla sull’ unghia finta.

Queste unghie possono essere applicate in due modi: con la colla oppure con gli adesivi. Applicate con la colla dureranno circa una settimana, con l’adesivo dovremmo cambiarle ogni giorno.

L’unghia va applicata spingendola verso la cuticola, e facendo una leggera pressione per circa venti secondi.

Eseguendo l’applicazione in questo modo, lo stacco dell’unghia con la cuticola non sarà evidenziato.

Come rimuovere le press-on nail

Per evitare di creare traumi all’unghia, bisogna seguire questi semplici passaggi.

Prendere una piccola ciotola, versare dell’acqua calda e immergere le unghie per sessanta secondi.

Con l’aiuto di un bastoncino di arancio, spingere e sollevare la tips.

Consigliamo di idratare tutti i giorni le cuticole.

Per un risultato eccellente si consiglia di recarsi dalla propria manicure di fiducia.