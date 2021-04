In più articoli di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato dell’incredibile versatilità del limone. Non solo in cucina, questo agrume contiene nutrienti che danno effetti benefici sotto vari aspetti della quotidianità. Il succo di limone ha proprietà che sono un vero toccasana per la nostra salute: ripulisce i vasi sanguigni, agevola la digestione, accelera il metabolismo e sconfigge i dolori articolari. Se non ingerito, può essere usato come alternativa naturale al detersivo. Ha poteri smacchianti e igienizzanti, che lo rendono efficace su ogni tipo di superficie. Per finire, il limone è anche un ottimo ammorbidente. Se strofiniamo del limone sulla nostra pelle, per esempio, questa risulterà più morbida e lucente. Ma non solo la nostra pelle. Possiamo sfruttare questa qualità del limone anche in un altro modo, che agevolerà le nostre faccende domestiche.

Non buttiamo più le vecchie scope

Può capitare che le setole della scopa si induriscano. A volte una scopa dalle setole dure è utile, anzi necessaria. Per i lavori di giardinaggio, per esempio, è essenziale. Se a indurirsi, però, è una scopa che usiamo per gli interni, diventa praticamente impossibile raccogliere una sola briciola dal pavimento. Allora pensiamo subito di buttarla e comprarne una nuova. Non così in fretta. Infatti, se la vecchia scopa ha le setole indurite c’è un rimedio a cui nessuno pensa, ma che la fa tornare morbide ed efficienti in pochi minuti.

È incredibile il motivo per cui tutti stanno spremendo degli spicchi di limone tra le setole della scopa

Non si tratta di un gesto privo di senso quello che molti casalinghi e casalinghe fanno. In verità, è incredibile il motivo per cui tutti stanno spremendo degli spicchi di limone tra le setole della scopa. Così facendo, infatti, le setole indurite delle vecchie scope torneranno morbide in un batter d’occhio. Il potere ammorbidente del limone funziona anche sul materiale plastico di cui solitamente sono fatte le setole. Basta una passata e la nostra scopa tornerà ad acciuffare anche le briciole più ostinate.

