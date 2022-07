Per dimagrire velocemente alcuni seguono questo metodo, ma secondo gli esperti usato con attenzione invece servirebbe per altri scopi

Durante l’inverno, a causa del freddo, cuciniamo pietanze elaborate e ben condite. Pochi rinunciano a un bel piatto di lasagne o ai tortellini in brodo. Per fare scorta di energia, solitamente, mangiamo anche biscotti, dolci vari, snack. La domenica, il fine pasto è un tripudio di pasticcini con colori e forme varie oppure serviamo torte decorate con fantasia.

Se però mangiamo troppo e facciamo poco movimento, arrivati alla primavera, noteremo dei rotolini di grasso sul nostro corpo. Per non parlare di eventuali analisi del sangue con valori un po’ più alti del normale. Con il consiglio del nostro medico cercheremo di correre ai ripari, modificando la dieta e lo stile di vita in generale.

Per dimagrire velocemente alcuni seguono un percorso nelle Spa, in cui è incluso qualcosa di particolare. Sebbene l’intenzione sia buona e nei centri benessere di solito ci si sottoponga anche a dei massaggi, quello a cui ci riferiamo sarebbe un trattamento da eseguire con cautela.

Un mito da sfatare

C’è una convinzione molto diffusa riguardante il dimagrimento che non avrebbe base scientifica. Si pensa spesso, infatti, che sudare è segno che i grassi si stiano sciogliendo. Per questo motivo alcuni comprano indumenti non traspiranti oppure vanno nelle Spa, soprattutto per fare la sauna.

Le alte temperature esterne fanno alzare quella del corpo e così sudiamo. In questo modo si eliminerebbero molti liquidi e sali minerali. Sarebbe bene, subito dopo la sauna, bere acqua e, in certi casi, anche assumere integratori salini.

Ciò, quindi, non sarebbe collegato alla riduzione dei grassi depositati ad esempio su cosce e pancia.

I benefici della sauna, invece, sarebbero diversi. Il calore potrebbe:

a) rilassare la mente;

b) dilatare i vasi sanguigni;

c) eliminare le tossine della pelle;

d) rilassare i muscoli dopo un’attività sportiva.

In particolare, chi soffre di pressione alta potrebbe trovare un giovamento con la sauna.

Sarebbe ideale che ogni centro benessere avesse a disposizione del personale medico. La sauna, infatti, sarebbe un trattamento da usare con cautela. Ad esempio potrebbe essere controindicata in persone che soffrono di pressione bassa, che abbiano particolari infezioni cutanee o vene varicose.

Bisognerebbe sempre chiedere allo specialista, soprattutto in caso di gravidanza. La temperatura alta potrebbe inoltre interferire con la fertilità maschile.

In conclusione, anche se la sauna potrebbe apportare benefici, sarebbe sempre consigliabile sentire il parere del medico prima di decidere se farla.

