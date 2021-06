Può capitare di ritrovarsi completamente svegli a notte fonda, incapaci di riaddormentarsi. Oppure di non riuscire ad addormentarsi la sera quando andiamo a letto. Dopo il risveglio ci si sente ancora stanchi e durante il giorno si ha difficoltà a concentrarsi. L’insonnia è un disturbo del sonno e le sue cause spesso risiedono nelle abitudini del sonno. Un adulto ha bisogno di dormire dalle 7 alle 9 ore. I bambini dormono, invece, tra le 9 e le 13 ore. Quando non dormiamo abbastanza, incorriamo nei sintomi appena elencati. È possibile intervenire e migliorare il problema. Abbiamo già visto il rimedio della nonna per dormire bene, questa bevanda da prendere prima di andare a letto. Ma potrebbe non essere sempre sufficiente e capitare di svegliarsi a notte fonda.

Ecco il segreto per riaddormentarsi subito dopo un risveglio nel cuore della notte

La ragione dell’insonnia spesso risiede nelle cattive abitudini che abbiamo acquisito durante il giorno. Il segreto per dormire bene e riuscire a riaddormentarsi se ci svegliamo durante la notte risiede semplicemente nel modificare le abitudini del sonno. Quindi, andare a letto e svegliarsi ogni giorno alla stessa ora, fare un bagno caldo o leggere un libro prima di andare a letto, fare esercizio fisico regolarmente durante il giorno e così via. Ma cosa fare intanto se ci svegliamo durante la notte?

Mettere via il telefono

Quando ci svegliamo nel cuore della notte, resistiamo alla tentazione di controllare la posta elettronica o di andare su Facebook, poiché la luce blu emessa dall’elettronica interferisce con il tuo sonno. Diciamoci che qualunque cosa sia, può aspettare. Ci riaddormenteremo in pochi secondi.

Trasformare la camera da letto in un rifugio tranquillo e buio

Durante la notte entriamo in diversi cicli di sonno. Nel passaggio da un ciclo a un altro ci svegliamo un po’, ma in genere ci riaddormentiamo. Quando siamo stressati invece, quei piccoli risvegli possono diventare un risveglio vero e proprio e la mente torna a elaborare la preoccupazione. Sicuramente aiuta rendere la camera da letto un ambiente rilassante, buio e silenzioso. Se viviamo in ​​una zona rumorosa è utile creare un rumore continuo come quello del ventilatore. Oppure se entra troppa luce, provare a indossare una maschera per gli occhi. Se ci svegliamo il suono continuo e il buio ci riporteranno subito al sonno.

Annoiarsi durante il risveglio

Se non riusciamo ad addormentarci, proviamo a recitare poesie imparate a memoria da bambini, la tabellina delle moltiplicazioni o pensiamo alle scene dei nostri film preferiti. Possiamo anche cantare canzoni nella nostra testa. È un po’ il principio del contare le pecore. La ripetizione rilassa il cervello riportandoci lentamente al sonno. In circa 60 secondi stiamo dormendo nuovamente.

Provare il rilassamento muscolare progressivo

Con le tecniche di rilassamento progressivo si lavora su un gruppo muscolare alla volta, iniziando con i piedi fino alla testa. Contraiamo delicatamente i muscoli, contiamo fino a cinque e rilassiamo lentamente. Facciamo un’estremità alla volta e respiriamo profondamente durante ogni contrazione. La tecnica segue il seguente ritmo: inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 ed espirare per 8. I risultati arriveranno dopo soltanto 1 giorno.

Se i sintomi dovessero perdurare, è consigliabile consultare il medico di famiglia.