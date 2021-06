Gli occhiali da sole sono uno degli accessori più amati dell’estate. Li scegliamo in base alla loro forma, alla forma del nostro viso o in base alla marca. Scegliamo gli occhiali da sole in base al colore delle lenti, alla possibilità che si abbinino al colore della nostra pelle. A volte li scegliamo dove aver controllato che le lenti facciano intravedere i nostri occhi a chi ci guarda. Quasi mai scegliamo gli occhiali da sole in base alla protezione che possano dare ai raggi del sole. Ecco, dunque, come scegliere le lenti degli occhiali da sole per proteggerci dal melanoma.

Il melanoma e gli occhiali da sole

L’esposizione al sole e ai raggi ultravioletti può provocare tumori alla pelle. Il cancro può interessare anche l’iride o la congiuntiva dell’occhio come dimostrato in un recente articolo (Dhomen N et al. Br J Cancer 6th April 2021). I raggi del sole (le radiazioni UV) sono classificati in tre categorie e dipendono dalla lunghezza d’onda (tra 100 e 400 nm). Più è bassa la lunghezza d’onda più pericolosi sono le radiazioni ultraviolette. I raggi UV possono danneggiare i melanociti degli occhi provocando la formazione del melanoma.

Il melanoma è il tumore più comune riscontrato nella popolazione giovane adulta. I motivi di questa incidenza risiedono nella ricerca, in questa fascia di età, di un’abbronzatura perfetta per mere ragioni estetiche. Il colore della pelle, dei capelli, degli occhi, le lentiggini, influenzano la suscettibilità al melanoma. È bene però raccomandare l’uso di cappelli, creme solari con alta protezione, una copertura più ampia della pelle esposta al sole e, naturalmente gli occhiali da sole. Come sapere quali occhiali da sole acquistare?

Come scegliere le lenti degli occhiali da sole per proteggerci dal melanoma

Le lenti degli occhiali da sole vengono classificate in una scala da 0 a 4, in base alla quantità di luce filtrata. Più è alta la classificazione all’interno di questa scala, più è alta la protezione per i nostri occhi. Gli occhiali da sole con livello zero assorbono circa il 25% della radiazione ultravioletta. Questa percentuale aumenta oltre il 95% con le lenti di classe 4. Se si è al mare o in montagna in piena estate oppure se si fa sport in barca, la protezione 4 è quella da preferire. Quindi, prima di comprare un paio di occhiali da sole, verificare che abbiano una certificazione CE e che sia certificato il livello di protezione delle lenti. Queste raccomandazioni sono importanti anche per gli occhiali da sole per i bambini.

Compare un paio di occhiali da sole non è mai solo una questione di moda.