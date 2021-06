Un’isola dal sapore mediorientale, fatta di storia, cultura e tradizioni locali contaminate dall’occidente. Chi visita questo luogo non vorrebbe tornare più a casa per il fascino e il contatto con una cultura diversa e molto ospitale.

Durante il soggiorno su quest’isola è possibile visitare vari siti archeologici, musei e mangiare il cibo tradizionale a cui nessuno sa resistere. Ma in particolare quasi nessuno conosce questa meraviglia nascosta di una delle più belle isole del Mar Mediterraneo.

Spettacolare e suggestiva la spiaggia bianca con acqua cristallina di quest’isola incontaminata

L’isola di Cipro offre una costa meravigliosa, incontaminata con spiagge da sogno con acqua limpida e trasparente. Godersi le vacanze estive su questo fazzoletto di terra è una scelta che può essere fatta a qualunque età.

L’offerta turistica è varia ed è possibile scegliere il relax dal mattino fino al tramonto e dal tramonto fino al mattino divertimento nei vari locali notturni.

Una delle spiagge più rinomate dell’isola è proprio quella che si trova sul litorale di Ayia Napa con 300 metri di sabbia finissima. Di fronte alla spiaggia c’è un piccolo isolotto che si può raggiungere a piedi con l’acqua che copre fino ai polpacci, dove è possibile ammirare tutta la spiaggia.

Quasi nessuno conosce questa meraviglia nascosta su una delle isole più belle del Mar Mediterraneo

La spiaggia si chiama Nissi Beach ed è una delle bellissime spiagge caratteristiche di quest’isola meravigliosa. Qui è possibile divertirsi dalla mattina alla sera, oppure godere tutto il giorno del mare e del relax di tutti i tipi.

I vari locali, feste ed eventi legati alla movida notturna sono il fiore all’occhiello per un turismo di massa che mira ai giovani con prezzi contenuti. Oltre ai locali notturni come bar e discoteche Ayia Napa offre molti altri svaghi come sport acquatici, noleggio barche, immersioni e altri servizi turistici.

Dopo un tuffo al mare è possibile fare un pranzo veloce nei ristoranti lungo il litorale oppure far shopping e acquistare i souvenir locali.