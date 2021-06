In Calabria esiste un luogo incantato in cui godere di attività immerse totalmente nella natura. Si tratta del borgo di Papasidero, composto da circa 600 abitanti e situato all’interno del Parco Nazione del Pollino.

Qui è possibile fare delle esperienze a contatto con la natura davvero magnifiche. Questo meraviglioso piccolo borgo sorge nel cuore del Pollino e regala escursioni indimenticabili.

La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa vuole spiegare cosa visitare e quali migliori attività praticare.

La meta di molti visitatori

Non tutti sognano di trascorrere le proprie giornate al mare sotto l’ombrellone. Esistono tanti viaggiatori che hanno voglia di partecipare a tutta la bellezza offerta dalla natura.

Per questa seconda categoria di viaggiatori, Papasidero e il Fiume Lao sono la risposta. I piccoli imprenditori e le persone che popolano quotidianamente questo borgo riescono a regalare ai turisti esperienze mozzafiato.

Il fiume Lao percorre il canyon naturale scavato nella roccia. Su questo fiume è possibile praticare il rafting immersi nella fitta vegetazione che abbraccia il corso d’acqua. Lungo il sentiero è possibile anche trovare spazi coperti di ciottoli su cui riposare più tranquille e per esperienze adatte a tutte le età.

Da quest’ultimo punto di vista, Papasidero offre spazio anche ai più piccoli. È, infatti, possibile giocare partite di paintball totalmente immersi nel verde o partecipare ai parchi avventura.

Si può praticare trekking sull’acqua o percorrere i sentieri dei monaci basiliani.

Per chi preferisce visitare il meraviglioso borgo munito di vettura, consigliamo il servizio di tour in quad che è davvero molto suggestivo.

La Grotta del Romito è uno dei patrimoni dell’Unesco e offre grandi opportunità anche agli appassionati della storia. All’interno sono ancora perfettamente visibili le incisioni rupestri del passato.

C’è poi un piccolo castello, strutture architettoniche del passato e il Santuario della Madonna di Costantinopoli.

Nel piccolo borgo sorgono bed and breakfast e strutture ricettive per ogni tasca e a prezzi davvero convenienti.

Insomma, è impossibile non godere almeno una volta nella vita di questa natura incontaminata.

Potrete, infine, cogliere l’occasione per visitare anche una bellissima spiaggia come queste Maldive Calabresi per non farsi mancare proprio nulla.