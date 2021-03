La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole spiegare come preparare una maschera viso capace di detergere, lenire e rigenerare la pelle. Si tratta di un unico prodotto, da poter preparare comodamente a casa e applicare con tanta semplicità.

Il segreto per una pelle del viso fresca e senza macchie è questa polvere fine di argilla rosa. Essa, combinata con gli ingredienti più avanti illustrati, è in grado di rigenerare le cellule morte del viso, riducendo rossori e punti neri. Ecco come prepararla in davvero pochissimo tempo e qualche curiosità su questa polvere portentosa.

L’argilla rosa

L’argilla rosa è ricca di minerali preziosi per la bellezza del viso e la sua delicatezza la rende una coccola di bellezza perfetta. La grande quantità di silice che contiene all’interno, la rende un prodotto perfetto per pelli sensibili e particolarmente secche.

La sua azione combinata con gli altri ingredienti di questa maschera risolve un gran numero di problematiche del viso. Tra le maggiori couperose, infiammazioni e inestetismi sparsi. Ma, se il segreto per una pelle del viso fresca e senza macchie è questa polvere fine, ecco come preparare una perfetta maschera all’argilla rosa.

Maschera idratante

Bisognerà mescolare un cucchiaio di polvere di argilla rosa con uno di aceto di mele e uno d’acqua. L’argilla rosa è venduta sotto forma di polvere, per cui l’aggiunta di queste componenti liquide ne favorirà lo scioglimento.

Per mescolare consigliamo sempre l’impiego di strumenti in legno o plastica, perché il metallo potrebbe alterarne colore e composizione.

È possibile aggiungere qualche goccia di olio essenziale preferito per conferire l’aroma preferito. Tra i migliori lavanda, rose e limone. La consistenza dovrebbe apparire come una comune crema idratante, quindi soffice e cremosa.

Applicazione

Il consiglio è di applicare la crema almeno due volte a settimana su tutto il viso e tenere su per circa quindici minuti. Bisognerà evitare il contatto con bocca e occhi e poi rimuovere il tutto con acqua e un dischetto di cotone.

Consigliamo di utilizzare la maschera subito dopo la preparazione, in quanto gli effetti benefici tendono a diventare più lievi nel tempo.

Poiché la preparazione richiede solo qualche minuto di pazienza, prepararla all’occorrenza è la soluzione migliore. La pelle del viso ne beneficerà enormemente.

