Forse non tutti sanno che il termine “marmo” deriva dal greco e significa “pietra splendente”. Non a caso i più importanti scultori lo sceglievano come mezzo di lavoro. Insieme al granito, è uno dei materiali più pregiati e come tali necessitano di molta cura e attenzione. Il marmo più famoso è sicuramente quello di Carrara ma ce ne sono altri altrettanto belli sparsi per tutto il territorio nazionale.

Il marmo dona alla casa un tocco di raffinatezza ed eleganza e sempre più persone lo scelgono per la cucina “all’americana” o “a penisola”. Sono quei tipi di cucine moderne in cui il bancone, chiamato “isola” è staccato dal resto e in cui solitamente troviamo il piano cottura. Si chiama “a penisola”, invece, quando il bancone non è staccato del tutto dal resto.

Come anticipato, il marmo è un materiale che necessita di attenzioni perché si potrebbe rovinare facilmente, soprattutto in cucina. Vediamo quindi cosa fare se il nostro marmo presenta delle macchie.

Ecco il segreto per eliminare le macchie sul marmo con questo alimento che abbiamo tutti in cucina per tornare a splendere

Quando si cucina, non è semplice prestare attenzione a non sporcare. Schizzi di limone, d’arancia, di pomodoro e altri alimenti acidi possono capitare e anzi capitano spesso. Purtroppo l’acidità di questi alimenti rovina il nostro marmo, attraverso delle macchie bianche che rovinano anche la sua naturale brillantezza. Ma ecco il segreto per eliminare le macchie sul marmo con questo alimento che abbiamo tutti in cucina per tornare a splendere.

L’olio extra-vergine d’oliva

Non disperiamoci se il marmo presenta delle macchie provocate dall’acido. Ciò che ci servirà è l’olio d’oliva. Versiamolo sulle macchie strofinando con le mani delicatamente o con un panno morbido e lasciamo agire. Non appena il colore si sarà ripreso passiamo un panno bagnato ed ecco che tornerà a splendere.