Il limone è un alimento prezioso sia in cucina che per la nostra salute. È ricco di vitamina C e di strepitose proprietà. Qualche mese fa, una ricerca scientifica italiana ha voluto testare l’efficacia della buccia di limone nella probabile prevenzione contro l’Alzheimer. Per consultare l’articolo, cliccare qui.

Infatti, il limone apporta tanti benefici ed è considerato come un “farmaco naturale”. Basti pensare all’assunzione di acqua e limone in caso di dissenteria o per favorire la digestione. Si dice che sia anche un brucia grassi naturale così come un antinfiammatorio. Insomma, l’assunzione del limone fa bene alla salute. A meno che non si soffra di disturbi intestinali per cui il medico potrà consigliare di evitarne l’ingerimento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Il limone, come anticipato, è utilizzato anche in cucina per insaporire le i nostri piatti. Spesso usiamo solo mezzo limone e l’altra metà la conserviamo in frigo. A tutti sarà capitato di vederlo secco. Si potrà utilizzare ancora?

Ecco qual è l’efficace trucchetto per conservare il limone in frigo per non farlo seccare più e non perdere le sue eccellenti proprietà

Ecco il giusto rimedio per evitare che il limone si secchi e perdi tutte le sue proprietà. Adoperiamoci di un tappo di plastica, tipo quello del tubo di patatine. Con un taglierino, facciamo un taglio non troppo profondo in diagonale partendo dall’alto ma senza toccare i bordi. Con una pinza fustellatrice, facciamo un foro in corrispondenza del taglio e proprio sotto il bordo e la stessa cosa faremo per il lato opposto. Facciamo passare un elastico da un buco per poi passarlo dall’altro buco, facendo i nodi.

In questo modo il limone sarà protetto dal frigo e non si seccherà. Ecco qual è l’efficace trucchetto per conservare il limone in frigo per non farlo seccare più e non perdere le sue eccellenti proprietà. Ovviamente questo trucchetto lo possiamo usare anche per conservare altri agrumi, come l’arancia e il mandarino.

Approfondimento

Svelato il segreto per fare l’uovo sodo in meno di 5 minuti e un trucchetto per ammorbidire il guscio davvero inaspettato.