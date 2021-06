L’Italia è disseminata di seconde e terze case, spesso frutto di eredità in piccoli borghi o case di campagna o al mare. Ma basta poco per trasformare questo ricordo affettivo e lascito testamentario in una fonte extra di guadagni. Infatti, ecco la trovata vincente per trasformare un’eredità in una rendita finanziaria e arrotondare lo stipendio con un’altra fonte di entrate.

La casa in campagna o al borgo o al mare

Queste seconde case sono spesso gestite al limite tra il peso dell’eredità di famiglia e l’essere la destinazione di qualche sporadico weekend.

Un approccio marginale, che le vede usate come ripostiglio della mobilia vecchia o inutilizzata. Niente di più sbagliato.

In quest’articolo abbiamo visto infatti come sia possibile guadagnare il 4% in soli 80 giorni. Il riferimento era alla casa al mare, ma lo stesso vale per la casa in campagna o nel piccolo borgo. Magari i rendimenti saranno più bassi, ma sempre interessanti. Il mercato delle case vacanze sarà destinato a crescere grazie al Covid. Vediamo allora come trasformare quest’eredità in un’occasione di business. L’idea è quella di rendere appetitosa la proprietà al fine di affittarla per brevi o per lunghi periodi.

In primis, è necessario cambiare approccio mentale nel modo di gestire l’immobile. È la precondizione per qualsiasi iniziativa successiva.

Trasformiamo l’eredità in un bene richiesto dal mercato

Secondo passo, rendere l’immobile attraente e richiesto dal mercato, quindi prima si investe e poi si incassa. Si potrebbe ricorrere all’home staging (qui al link spieghiamo tutti i dettagli) o procedere in autonomia. L’obiettivo deve essere quello di ridonare nuova luce all’appartamento.

Le cose da fare sono semplici ma inderogabili:

Uno, dobbiamo donare nuova luce e nuova aria allo stabile: quindi va pulito e rinfrescato da cima a fondo. Poi bisogna eliminare tutta la mobilia vecchia e sgangherata e dotarlo di mobili decorosi, puliti e funzionali.

Infine vanno messi a posto (o a nuovo se del caso, sfruttando gli attuali incentivi statali) gli infissi e le utenze luce, acqua e gas.

Il terzo step è proporre l’immobile sul mercato non al prezzo più alto (solo perché abbiamo speso tanti soldi) ma a quello più giusto.

Il primo fa incassare tanto ma molto a intermittenza. Il secondo garantisce invece una rendita più bassa ma costante nel tempo. Al riguardo si possono sfruttare i portali di annunci gratuiti online e contrattare in prima persona prezzo e condizioni.

Dunque, ecco la trovata vincente per trasformare un’eredità in una rendita finanziaria e arrotondare lo stipendio con un’altra fonte di entrate

Grazie allo smart working il mercato delle case vacanze diventerà più florido. Nel senso che durante tutto l’anno si potrà scegliere una casetta in campagna o al mare o al borgo per coniugare lavoro e relax.

Male che vada, si rivenderà l’appartamento messo a nuovo, quindi senza la necessità di svendere pur di liberarsene.

Il segreto sarà racchiuso nel termine “valorizzare”. Non si tratta di diventare imprenditori nel campo del turismo o del mattone. Ma fare di un lascito ereditario sterile o addirittura costoso una nuova fonte di guadagno.