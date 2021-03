Ecco il segreto per avere una casa sempre calda tagliando sulla bolletta

Tutti sogniamo una casa che sia calda e accogliente. Una casa in cui il tepore ci avvolga, come fosse una coperta. Ma tutti sanno che per avere una casa ben riscaldata c’è un prezzo molto caro da pagare. Soprattutto in questo momento storico in cui il prezzo del gas è in costante aumento (l’inizio del 2021 ha registrato un +5,3%).

Sostenibilità, risparmio energetico e comfort. Come fare per conciliare queste esigenze?

Ecco allora il segreto per avere una casa sempre calda tagliando sulla bolletta.

La pompa di calore

A venire in nostro soccorso è un generatore di calore efficiente e performante: la pompa di calore. Sul mercato esistono diversi modelli, ma quello più conveniente è sicuramente il modello aria-acqua. Il grande vantaggio di questo tipo di impianto è quello di utilizzare una fonte d’energia sostenibile e infinita: l’aria. Quest’ultima viene trasferita all’impianto termico domestico, per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda. In questo modo si registra una notevole riduzione dei consumi e un conseguente crollo dei costi in bolletta, fino a risparmiare il 40%.

Il limite della pompa di calore è che funziona – al massimo della sua efficienza – in condizioni climatiche miti: tanto più le temperature si alzano, tanto meno saranno i consumi. Al contrario temperature rigide portano la pompa di calore a lavorare di più, con un aumento dei consumi.

La caldaia a condensazione

Chi sta ristrutturando casa lo sa bene: la caldaia a condensazione è la scelta, ad oggi, più conveniente ed efficiente. Rispetto ad altri tipi di caldaie, infatti, quella a condensazione ha il vantaggio di recuperare il calore latente dei fumi di scarico, in qualsiasi condizione climatica.

Una combinazione conveniente

Scoperti i vantaggi (e i limiti) della pompa di calore e della caldaia a condensazione, la domanda è: come ottenere il massimo risparmio senza rinunciare al comfort?

La risposta è semplice: installando un sistema ibrido, formato da pompa di calore aria-acqua e caldaia a condensazione. Quando le temperature sono miti, la pompa di calore sfrutterà l’aria esterna per riscaldare la casa in modo ecologico. Nei mesi più freddi, invece, basterà utilizzare la caldaia a condensazione per soddisfare la maggiore richiesta.

Il consiglio in più: chi dovesse affrontare l’installazione di un sistema ibrido, dovrebbe optare per un impianto che prevede una gestione intelligente. Cosa significa? Che sarà il dispositivo che attiverà, in base alla situazione climatica, il generatore più conveniente o più ecologico.

Seguendo questi consigli, da oggi non sarà più un segreto avere una casa sempre calda tagliando sulla bolletta!