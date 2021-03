I balconi delle nostre case, soprattutto durante questo periodo di lockdown, sono diventati sempre più importanti e centrali nelle nostre vite. Questi nostri piccoli angoli di paradiso possono però diventare allora ancora più belli e rilassanti grazie a una semplicissima pianta di limoni. Scopriamo allora assieme, in questo articolo, come sia possibile avere un balcone più bello e variopinto grazie a questa straordinaria pianta da vaso.

La semina e il periodo di crescita

In un articolo precedente abbiamo già visto le regole da seguire per scegliere le migliori sementi. Ecco allora che una volta procurati i semi giusti dovremmo piantarli. Dovremo poi interrarli in un vaso rotondo e dal diametro di almeno 30 centimetri, riempito con del terriccio drenante e munito di sottovaso. Il periodo perfetto sarà nei mesi primaverili quando la temperatura oscilla attorno ai 15 °C. Il tempo di germinazione durerà dalle quattro alle sei settimane, nelle quali bisognerà innaffiare regolarmente, facendo attenzione a mantenere sempre la terra umida.

La posizione adatta

Dovremo posizionare il vaso in una zona soleggiata e non ventosa, un buon esempio può essere lungo una delle mura del balcone esposte al sole. Con l’arrivo del primo inverno però dovremo metterla al riparo. Se si tratta di una pianta giovane, potremmo metterla anche all’interno di casa. Facendo sempre attenzione che la temperatura non scenda mai sotto i 12 °C e anche a non metterla mai nei pressi di termosifoni e porte. Bisognerà altresì ricordarsi di garantirle un’esposizione alla luce del sole di almeno sei o otto ore al giorno.

Quando si cambia il vaso

Una volta che la pianta avrà raggiunto un’altezza di circa 10-20 centimetri, potremo effettuare il primo rinvaso. Questo dovremo poi ripeterlo ogni due anni sempre in primavera e preferibilmente nel mese di marzo. Per le dimensioni del vaso bisognerà ricordare che, queste, dovranno rifarsi all’espansione della chioma della pianta. Una volta raggiunto un diametro di circa 80 cm la pianta, ormai adulta, non dovrà più cambiare vaso.

Grazie a questi consigli, avremo allora in balcone un bellissimo albero di limoni. Pianta che non solo darà colore a tutto l’ambiente, ma ci rifornirà per anni dei suoi freschi e profumati frutti.

Ecco allora che abbiamo visto, in questo articolo, come ottenere un balcone più bello e variopinto grazie a questa straordinaria pianta da vaso.