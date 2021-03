A tutti i Lettori dal pollice verde, ogni giorno, la Redazione suggerisce piccoli segreti, trucchi e consigli pratici per avere sempre giardini e fiori impeccabili.

Questa volta, è il turno di un compost naturale creato con un oggetto che tutti sicuramente abbiamo in casa e che molto spesso non sappiamo cosa farne.

Stiamo parlando dei tappi in sughero. Generalmente, anche chi non beve spumante o vino, si troverà sempre qualche bottiglia da aprire nelle occasioni speciali. Da non buttare assolutamente i tappi in sughero e di seguito spieghiamo anche il perché.

É questo il trucchetto a costo zero che sta spopolando per piante belle e rigogliose

Sono diversi gli usi e i riusi che si possono creare con i tappi in sughero, dai sottopentola agli addobbi, dai vasi ai lampadari.

Sul web sta spopolando una tecnica molto semplice ma che promette risultati eccezionali. I tappi in sughero, solo quelli naturali e non in plastica o silicone, sono molto utili per creare ottimi compost per le piante.

In che modo?

Spezzettando il sughero in pezzi piccoli ed unirli al concime che si intende utilizzare per le piante di casa. Questo metodo contribuirà a far crescere arbusti e foglie forti e nutrite.

Altra tecnica, se non si dispone di tanto tempo, è quella di usare i tappi come pacciame intorno alle piante. In questo modo, il terreno resterà umido più a lungo anche nelle giornate più calde. per tenere umido il terreno nei giorni più caldi.

Infine, i tappi in sughero se sbriciolati sul fondo delle fioriere, favorisce il drenaggio e quindi il giusto ambiente per far crescere i fiori e o le piante.

