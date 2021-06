Anche per chi la mattina è sempre di corsa e lotta contro il tempo ci sono alimenti salutari che forniscono un ottimo supporto nutrizionale. Tutto sta a conoscere le alternative a disposizione dei soggetti che non possono o non vogliono scegliere cornetto e cappuccino. Ad esempio i nostri consulenti hanno suggerito “3 colazioni sane e dietetiche per abbassare il colesterolo e la glicemia senza rinunciare al gusto”. Del resto soprattutto per chi è intollerante al lattosio o non può assumere caffeina diventa problematico scegliere cosa bere al risveglio. Non sempre infatti si dispone del tempo necessario a sorbire una tazza di tè verde con calma mentre si sfoglia un giornale. Accade invece più spesso di poter dedicare una manciata di minuti a quello che gli esperti di nutrizione definiscono il pasto più importante della giornata.

Si potrebbe pertanto prendere in esame di fare una colazione da 60 centesimi con questa bevanda proteica con 3 vitamine e senza zuccheri. Secondo i nutrizionisti ne bastano appena 250 ml al giorno per assicurarsi un giusto apporto di proteine, di calcio e di vitamine. Così come talvolta è sufficiente introdurre alcuni integratori o alimenti per riscontrare un netto miglioramento dei più comuni disturbi. Allo stesso modo “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”.

Al mattino si potrebbe bere il latte di soia invece di latte, caffè o tè soprattutto in presenza di celiachia o di intolleranza al lattosio. Si tratta di una bevanda vegetale che si ricava dalla lavorazione dei semi di un legume, ossia dalla soia. Non contiene colesterolo ed è ricca di aminoacidi essenziali, di isoflavoni di soia ed ha un impatto calorico molto modesto perché povera di carboidrati. Inoltre assicura una buona quantità di calcio e di vitamine del gruppo B e D e, nello specifico, di vitamina B2 e B12.

Queste ultime riducono il senso di spossatezza tipico dei mesi estivi, prevengono l’anemia perché favoriscono lo sviluppo dei globuli rossi. Non occorre recarsi in negozi specializzati nella vendita di prodotti privi di glutine perché si può acquistare la bevanda di soia nei supermercati. Il prezzo orientativo al litro è di 2.50 euro pertanto per il consumo quotidiano si arriva a spendere 0, 60 euro, cioè meno di un caffè. Ma conviene controllare che non vi siano zuccheri e che tra gli ingredienti principali compaiano semi di soia e acqua.

