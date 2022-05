Quando non abbiamo tanto tempo e voglia di cucinare, un rotolo di pasta sfoglia può aiutarci moltissimo. Se utilizziamo la pasta sfoglia come base, infatti, possiamo realizzare ricette veloci e sfiziosissime in pochi minuti. Con questo prodotto prepariamo piatti svuota frigo usando ciò che avanza in casa, perfetti per chi ha poco tempo e voglia di cucinare. Generalmente, per farcirla usiamo le uova, ma oggi non ci serviranno. Quello che vogliamo fare è proporre la ricetta per una torta salata cremosa ed irresistibile sostituendo le uova con un prodotto molto gustoso. I protagonisti indiscussi di questo piatto sono patate e carciofi, che insieme vengono cucinati in moltissimi modi diversi. Se spesso li prepariamo come contorno in umido in padella, oggi li useremo per realizzare una torta salata sorprendente, che conquisterà il palato di tutti.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 patate;

6 carciofi;

250 g di stracchino;

1 bustina di zafferano;

succo di un limone;

100 g di formaggio grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

un ciuffetto di prezzemolo;

20 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come farcire la pasta sfoglia senza usare le uova e cucinare un piatto unico cremoso ed invitante in pochi minuti

Peliamo le patate e laviamole con cura. Tagliamole poi a cubetti piccoli e teniamoli da parte. Puliamo i carciofi rimuovendo le foglie più esterne e i gambi. Eliminiamo le punte e tagliamo ciò che resta a pezzetti. Lasciamoli in ammollo in acqua e succo di limone per non farli annerire. Versiamo l’olio extravergine d’oliva in un tegame e facciamolo insaporire con l’aglio. Scoliamo i carciofi ed aggiungiamoli in padella insieme alle patate. Facciamo cuocere il tutto per cinque minuti, in modo da farli ammorbidire.

Versiamo quindi una bustina di zafferano in un bicchiere d’acqua, mescoliamolo ed aggiungiamolo alle verdure in padella. Lasciamo evaporare il tutto ed uniamo sale, pepe e prezzemolo tritato. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Foderiamo una teglia con carta da forno e adagiamovi sopra la pasta sfoglia. In un recipiente uniamo poi lo stracchino e il formaggio grattugiato. Amalgamiamo il tutto con una forchetta, rimuoviamo l’aglio ed aggiungiamo le patate e i carciofi cotti in padella. Versiamo la farcitura sulla sfoglia e livelliamola usando un cucchiaio. Ripieghiamo i bordi ed inforniamo la teglia. Dopo circa 25 minuti potremo sfornare questa pietanza dorata in superficie e cremosissima all’interno.

Consigli

Abbiamo visto come farcire la pasta sfoglia per portare a tavola un piatto ricco e davvero sorprendente. Per sostituire le uova abbiamo usato lo stracchino che dà la giusta cremosità al piatto. Possiamo usare altri formaggi simili come la ricotta, oppure usare un prodotto dal sapore più forte come, ad esempio, il gorgonzola.

