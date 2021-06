Ultimamente molti, dopo mesi di chiusura, tornano a frequentare teatri e cinema. Parecchie anteprime mondiali continuano però ad essere visibili sui siti video on demand. Questo è il caso della Disney.

Infatti il nuovo film della Disney è ambientato in Italia ed è veramente imperdibile. Stiamo parlando di “Luca”, storia che si svolge in una meravigliosa cornice che richiama chiaramente le Cinque Terre.

Questo lungometraggio, nonostante sia targato Disney, è stato prodotto dalla Pixar Animation Studios. Per questo mantiene lo stile tipico di quest’ultima che è visibile nel design dei personaggi.

Il direttore di questa pellicola di animazione è Enrico Casarosa, ligure di nascita. Ha infatti spiegato che “Luca” è basato su una storia di amicizia personale e per questo la vicenda si svolge nella sua terra natia. L’uscita prevista è per il 16 luglio 2021 e si potrà accedere alla visione tramite la piattaforma Disney Plus.

La trama nel dettaglio

Due giovani creature marine, Luca e Alberto, decidono di uscire dal proprio habitat naturale per esplorare il mondo di sopra. I due in questo modo sfidano le regole e si recano sulla terraferma dove riescono a confondersi con i bambini di Portorosso.

In questa circostanza i due conoscono Giulia Marcovaldo, una loro coetanea, che li conduce a fare delle esperienze del tutto nuove introducendoli a questa nuova realtà.

La loro fatica consisterà nell’essere profondamente diversi. Questa condizione, però, può essere smascherata molto facilmente: basta, infatti, un contatto anche accidentale con l’acqua per farli ritornare alle loro vecchie sembianze. Nonostante la città in cui si svolga la vicenda abbia un nome inventato, essa richiama palesemente Monterosso al Mare. Se si desidera scoprire di più su questa località, consigliamo di cliccare il link qui sotto.

