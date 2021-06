Spesso ci dimentichiamo di fare la spesa e quando torniamo a casa da lavoro ci ritroviamo il frigo vuoto. Ci sono, però, sempre alcuni ingredienti con cui poter creare qualcosa di gustoso e di soddisfacente per il palato. Oggi parliamo di una di queste ricette.

La pasta al limone è una soluzione raffinata che ci salverà la cena, togliendoci dall’impiccio di dover per forza ordinare del cibo da asporto. Infatti questa pasta stratosferica farà girare la testa a tutti con un solo ingrediente e sarà pronta in soli 10 minuti. Vediamo insieme come portarla in tavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa 5 persone:

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente lunga;

b) un limone grande, preferibilmente biologico;

c) 20 grammi di burro;

d) sale, quanto basta.

Questa pasta stratosferica farà girare la testa a tutti con un solo ingrediente

Stiamo parlando delle linguine al limone, un primo piatto dal sapore agrumato e avvolgente molto semplice da preparare. Basta, infatti, avere solo l’ingrediente principe accompagnato da altri beni di prima necessità che tutti noi abbiamo in frigorifero o in dispensa: il burro, il sale e la pasta secca.

Grattugiare la scorza del limone e estrarne il succo con l’aiuto di uno spremiagrumi. Nel frattempo mettere a bollire l’acqua per la pasta. La quantità consigliata di liquido è di 65 grammi.

Prendere una padella e far sciogliere a fuoco dolce la quantità di burro e aggiungere la maggior parte della scorza grattugiata. Il resto tenerla per la guarnizione.

Una volta che si sarà sciolto, aggiungere il succo di limone solo dopo averlo filtrato con un colino.

Scolare la pasta al dente e poi buttarla in questo liquido, facendola mantecare. Aggiungere anche un mestolo di acqua di cottura per aumentarne la cremosità. Aggiustare di sale se necessario.

Approfondimento

Questo è il primo piatto di mare perfetto per l’estate che con pochi ingredienti e il minimo sforzo ci farà sembrare degli chef sopraffini