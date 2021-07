Non tutti pensano molto all’importanza dell’alimentazione. Eppure, i cibi che scegliamo di cucinare e di mettere sulla nostra tavola possono davvero fare la differenza. Alcuni elementi, infatti, possono aiutarci a proteggerci da alcune malattie che spaventano la maggior parte delle persone. Conoscendo le caratteristiche dei cibi che mangiamo ogni giorno, potremo sicuramente avere un quadro più completo e riuscire in qualche modo a correre meno rischi.

Sembra incredibile ma ecco la fantastica colazione che dovremo fare per prevenire l’Alzheimer

Ci sono alcuni alimenti che sicuramente possono aiutarci a prevenire questa terribile malattia. Non stiamo parlando, ovviamente, di cure e terapie che possano eliminarla. La ricerca sta andando avanti in maniera sempre più importante e studi come questo lo dimostrano. Ma sicuramente alcuni cibi possono darci una mano non indifferente e non bisogna dare per scontato il potere che hanno gli alimenti che mettiamo a tavola sulla nostra salute. Per esempio, sembra incredibile ma ecco la fantastica colazione che dovremo fare per prevenire l’Alzheimer. Infatti, c’è un ingrediente che dovremmo iniziare ad aggiungere e che potrebbe fare la differenza.

Ecco cosa mangiare a colazione per poter cercare di ridurre il rischio di Alzheimer

C’è una nota positiva in questo consiglio: non dovremo cambiare la nostra colazione. Infatti, basterà aggiungere un semplice ingrediente per mettere in pratica ciò che vogliamo ottenere. Se mangiamo yogurt, cereali o pane, per esempio, tutto ciò che dovremo fare sarà aggiungere dei semi di lino macinati. Infatti, gli esperti consigliano di consumare un paio di volte alla settimana cibi con grassi polinsaturi e ricchi di Omega 3. E non tutti sanno che i semi di lino hanno tutte queste proprietà. Ci basterà prendere questa semplicissima abitudine per dare una mano al nostro organismo e, soprattutto, al nostro cervello!

