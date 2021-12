Il Natale è un’occasione per vedere i propri cari, scambiarsi i regali e fare grandi mangiate. Ma il Natale è anche un’occasione per addobbare casa in modo da creare un’atmosfera di calore e unione, tipica di questo periodo dell’anno.

E così, ecco che inizia la corsa agli oggetti più simpatici ed economici, dalle ghirlande da appendere alla porta alle palline da appendere all’albero. Per non parlare poi delle luci per illuminare tutta la casa, perché in fondo non siamo costretti ad usarle solo per decorare il nostro abete. Bene, ma siamo sicuri che nell’elenco delle cianfrusaglie natalizie da spargere per l’intero appartamento, non abbiamo dimenticato qualcosa? Noi crediamo di sì ed ecco a cosa ci riferiamo.

Ecco il protagonista indiscusso delle feste che tutti dovremmo avere in casa per la sua straordinaria simbologia

In un precedente articolo sulle tendenze natalizie del 2021, si è fatto un cenno ad un personaggio delizioso che sta letteralmente spopolando. Parliamo dello gnomo, che sembra aver invaso i negozi e le abitazioni di tutte le città d’Italia.

È la moda dell’anno, che a Noi della Redazione ha molto incuriosito. Difatti, dopo aver effettuato qualche ricerca, abbiamo scoperto perché gli gnomi godono di tanta fama e apprezzamento un po’ dappertutto.

La loro creazione ha origini lontane e pare che il termine sia stato coniato poco prima del 1.500 dal medico e astrologo svizzero Paracelso.

Piccoli e barbuti, li si considerano personaggi magici ed estremamente longevi. Legati alla terra e al suo sviluppo, la leggenda li descrive come esseri buoni, che tendono a fidarsi poco degli uomini.

Le loro caratteristiche principali sono la saggezza ed il senso di protezione che riescono a trasmettere a chiunque stia loro intorno.

Protezione e arredamento

È proprio questa protezione il loro punto di forza e il motivo principale per cui tutti li vogliono in casa ad ogni angolo delle stanze.

Tuttavia, non esistono soltanto gli gnomi grandi e ingombranti come quelli da giardino, ma anche piccoli e di stoffa da mettere proprio dappertutto.

Ne esistono tantissimi tipi, medi e piccini, interamente ricoperti di barba o vestiti con maglie colorate. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e di tutte le dimensioni. I prezzi variano da negozio a negozio, ma normalmente i più piccoli non superano i 5 euro. Potremmo anche regalarli a qualcuno, magari come piccolo cadeau dell’ultimo minuto da fare a quella famosa amica che non vediamo da tanto.

