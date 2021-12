Molte di noi vorrebbero cambiare qualcosa del proprio fisico. In tante, per esempio, vorrebbero sembrare più alte e vorrebbero dimostrare dei centimetri in più. Altre, invece, sognano di apparire più snelle e slanciate. Altre ancora, vorrebbero che le proprie gambe sembrassero più fini. Iniziamo con il dire che ogni corpo è bello così com’è, e che non c’è alcun bisogno di cambiarlo. Ma, al tempo stesso, per raggiungere questa consapevolezza ci vuole del tempo. Intanto, vorremmo eliminare quel senso di disagio che ci assale in questi casi. Allora, potremmo puntare sul nostro outfit per valorizzare i punti di forza.

Questo è l’inaspettato capo da indossare dai 20 ai 50 anni per sembrare più alte, magre e slanciate

I vestiti, in questo caso, possono davvero darci una grandissima mano. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo spiegato come indossare il cappotto nel modo giusto per apparire più alte e slanciate. E modificare il modo in cui lo portiamo sarà davvero semplicissimo, ottenendo tra l’altro un risultato che sicuramente ci soddisferà. Oppure, in un altro articolo, avevamo già consigliato le giuste scarpe da indossare, se vogliamo che le nostre gambe appaiano di qualche centimetro più lunghe e snelle. Insomma, i segreti di moda per modificare la nostra figura sono davvero tantissimi. E oggi ne vogliamo svelare un altro molto interessante, che potrebbe donare una nuova immagine al nostro fisico e al nostro look.

La gonna asimmetrica, un piccolo accorgimento che farà apparire il nostro fisico slanciato e snello

La gonna asimmetrica è un ottimo alleato per slanciare la figura. Stiamo parlando di una gonna che risulta più corta sul davanti, ben al di sopra delle ginocchia, e più lunga dietro. Questo gioco crea un’illusione che fa apparire le nostre gambe decisamente più alte e magre, donando qualche centimetro in più alla nostra figura. Perciò, ora lo sappiamo. Proprio questo è l’inaspettato capo da indossare dai 20 ai 50 anni per sembrare più alte, magre e slanciate. Ovviamente, l’ideale sarebbe scegliere una gonna di un tessuto velato o sbarazzino, per donare alla figura ancora più leggerezza. Ma, dato il freddo e l’inverno ormai prepotentemente arrivato, non preoccupiamoci. Anche una gonna di un tessuto più pesante andrà benissimo per farci raggiungere il nostro scopo. Infatti, l’effetto sarà leggermente meno evidente, ma la nostra figura verrà comunque slanciata come desideriamo.

