Il Natale è alle porte e come ogni anno non possiamo dimenticare il famoso maglione a tema. Con le renne, gli alberelli o gli omini di pan di zenzero, ciascun componente della famiglia avrà il suo maglione colorato e festoso.

Capita però che i giorni passino senza che ce ne accorgiamo, così eccoci al 21 dicembre senza averlo ancora comprato. Inoltre, riflettiamo un attimo e ci rendiamo conto di aver dimenticato un’altra cosa fondamentale che potrebbe causarci una figuraccia. Ci riferiamo ai regali di Natale, quasi d’obbligo ogni anno, specialmente a parenti e amici.

Beh, potremmo prendere due piccioni con una fava proprio pensando di regalare un delizioso maglione a qualcuno dei nostri cari. Noi ne abbiamo scelto alcuni veramente economici e che potrebbero ispirare i nostri Lettori per i piccoli cadeux dell’ultimo minuto.

Regali last minute a meno di 20 euro con questi simpaticissimi maglioni di Natale per lui e per lei

Iniziamo dai modelli per uomo e donna di Tezenis. Noto marchio di intimo, in realtà produce anche alcuni capi d’abbigliamento, proprio come quello di nostro interesse.

Tezenis propone due modelli unisex davvero simpatici, uno a fantasia su base rossa e l’altro su base nera. Il primo ha il codice 9264, mentre il secondo ha il codice 9236. Il prezzo di entrambi è di euro 19,99, accessibile dunque a tutte le tasche.

Passiamo adesso ai maglioni proposti da Oviesse, che ogni anno ci offre tantissime fantasie natalizie.

Questa volta però la nostra selezione si rivolge soltanto ai maschietti. Infatti, abbiamo scelto due modelli, entrambi di colore blu e con fantasie simpaticissime.

Il primo è il modello Christmas Jumper gnomi ed il secondo è il Christmas Jumper Babbo Natale. Il costo per ciascuno dei due è di euro 19,95, quindi quasi identico ai precedenti.

Fantasia per uomo e donna

Andiamo adesso agli ultimi maglioni selezionati dai nostri esperti, stavolta dell’azienda tedesca New Yorker.

Il primo, da donna, è il FB Sister 02.02.130.1304, disponibile in vari colori tra cui il rosso, che secondo Noi è il migliore per l’occasione. Il prezzo è di euro 12,99. Il secondo, da uomo, è il FSBN 05.03.130.0202 a euro 14,99.

Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta, non ci resta che trovare il nostro preferito.

