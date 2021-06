Al giorno d’oggi ci ritroviamo tutti, chi più chi meno, a dover preparare pranzo e cena veramente di fretta. Per questo motivo spesso non riusciamo ad acquistare del pesce fresco e optiamo per quello surgelato, più economico e veloce da preparare.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo spiegare ai nostri Lettori come preparare un piatto delizioso anche con un prodotto surgelato. Allora, ecco il piatto semplicissimo e pronto in pochissimo tempo che ci permetterà di trasformare del pesce surgelato in una vera leccornia. Scopriamo subito come preparare questa delizia.

Gli ingredienti semplici e sani per preparare questo piatto delizioso

Per preparare i filetti di merluzzo ai pomodorini avremo bisogno di questi semplici e sani ingredienti:

a) filetto di merluzzo, 400 grammi;

b) pomodorini, 200 grammi;

c) vino bianco secco, un bicchiere;

d) olio, un cucchiaio;

e) cipolle (possibilmente di tropea), due;

f) prezzemolo, a piacimento;

g) sale, a piacimento;

h) pepe, a piacimento.

Detto questo, scopriamo subito come preparare questo piatto semplice e delizioso.

Ecco il piatto semplicissimo e pronto in pochissimo tempo che ci permetterà di trasformare del pesce surgelato in una vera leccornia

Per prima cosa prendere la cipolla, sbucciare, lavare e tagliare a rondelle sottili.

Passare ora ai pomodorini, lavare accuratamente, asciugare e tagliare gli stessi a metà.

Prendere infine il prezzemolo, lavare, asciugare, tritare finemente e mettere da parte.

Procurarsi quindi una padella abbastanza capiente e versarvi un cucchiaio di olio d’oliva.

Accendere il fornello a fuoco basso e lasciar scaldare l’olio. Appena lo stesso sarà caldo versare le cipolle. Fare dorare velocemente e poi aggiungere i pomodorini.

Per ultimo aggiungere il pesce ancora surgelato. Coprire con un coperchio e lasciare cucinare fino a quando non si noterà che il merluzzo è diventato morbido.

Infine, alzare la fiamma e sfumare con il vino bianco. Spegnere quindi i fornelli, pepare e salare a piacimento e aggiungere il prezzemolo.

Lasciare riposare per un attimo e impiattare. Il piatto dell’estate facilissimo da preparare ed estremamente gustoso è pronto per essere assaggiato!

