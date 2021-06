Questa è l’epoca dei caffè alla nocciola e del latte con lo sciroppo di zucca. Grazie a tante innovazioni che arrivano d’oltreoceano, infatti, il nostro orizzonte si è espanso quando si parla di prodotti da bar.

Non ci limitiamo più a bere un normale caffè con lo zucchero o un cappuccino! Tra i tanti nuovi ingredienti che sono arrivati fino in Italia ne spicca uno particolare. È scoppiata la moda di questo ingrediente giapponese per preparare bevande deliziose a cui molti non possono più fare a meno.

Un tè unico

Parliamo infatti del tè matcha. Questo tè è usato e conosciuto anche in Cina, Paese da cui ha origine, ma oggi è famoso soprattutto come ingrediente giapponese. In Giappone, infatti il matcha non è usato solo come tè. È infatti usato anche come ingrediente per preparazioni dolci o salate. Ciò che rende speciale il matcha è soprattutto il suo colore.

La polvere di matcha è infatti di un verde chiaro molto intenso! Ma non solo, il matcha ha inoltre un gusto molto intenso. Per questa ragione in Giappone esistono diverse preparazioni che permettono di ottenere un tè matcha più o meno intenso. Il matcha, inoltre, è ricco di antiossidanti che lo rendono perfetto contro lo stress e l’invecchiamento.

Tè, caffè e non solo

Il matcha, dopo secoli in Giappone e in Cina, è però approdato anche in Occidente, dove è stato velocemente reinterpretato. Infatti è scoppiata la moda di questo ingrediente giapponese per preparare bevande deliziose a cui molti non possono più fare a meno. Sempre più persone hanno infatti iniziato a usare il matcha come ingrediente per tè, caffè e molto altro.

Tra questi spopola soprattutto il matcha latte, una sorta di latte macchiato in cui il matcha è usato al posto del caffè. Ma non solo, il matcha è anche diffusissimo come ingrediente per gli smoothie e nei frullati. Oggigiorno possiamo trovare questi prodotti in vendita in alcune catene di ristorazione. In alternativa possiamo prepararli in casa per scoprire nuovi gusti!