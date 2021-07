Uno dei principali crucci delle donne sono le smagliature, alle volte queste provocano imbarazzo e disagio tanto che alcune donne scelgono di nasconderle. Le zone più colpite di solito sono la pancia, i fianchi, i glutei e in alcuni casi anche la schiena. Queste possono essere dovute alla variazioni di peso, magari ad conseguenti una gravidanza.

Esistono comunque dei metodi per prevenire o eliminare le smagliature, tra queste possiamo pensare alle creme in commercio o ai rimedi naturali. In questo caso gioca un ruolo fondamentale anche una sana ed equilibrata attività fisica che può prevenire la comparsa delle fastidiosissime smagliature.

Non tutti lo sanno ma possiamo eliminare le fastidiosissime smagliature con questi esercizi

Il detto “prevenire è meglio che curare” è una grande verità anche in fatto di smagliature. Prima che compaiono sarebbe il caso di praticare una regolare attività fisica, una sana alimentazione e l’utilizzo di creme per prendersi cura della pelle. Purtroppo però anche se ci animiamo di buoni propositi non sempre è facile riuscire a metterli in atto.

Fortunatamente il movimento può aiutare ad eliminare quelle appena formate quindi non esitiamo a fare una bella camminata o una semplice corsa di 20 minuti. Di seguito indichiamo gli esercizi che ci aiutano a vincere la battaglia con le smagliature.

Squat combinato

Oltre alla camminata, alla corsetta, al pilates, l’esercizio dello squat combinato è particolarmente indicato per combattere le smagliature.

Questo esercizio è molto semplice assumiamo una posizione retta, le gambe sono divaricate e si piegano come se volessimo fare un normale squat. Torniamo poi alla posizione iniziale e portiamo una gamba verso l’esterno, il nostro equilibrio lo mantiene un solo piede. Manteniamo la posizione per qualche minuto e ripetiamo lo stesso esercizio con l’altra gamba. Lo squat combinato dev’essere ripetuto almeno 10 volte per gamba.

Esercizio per le smagliature ai fianchi

Anche i fianchi possono essere colpiti dalle smagliature e anche in questo caso esiste un esercizio molto semplice per prevenirle. Mettiamoci in piedi in posizione retta, divarichiamo le gambe e le braccia tese e aperte lateralmente. Ruotiamo i fianchi sul punto vita, senza essere troppo frettolosi, ripetiamo questo movimento per almeno trenta volte.

Questi esercizi li possiamo fare la mattina o dopo una giornata lavorativa intensa, avremo il doppio beneficio di eliminare le smagliature e stare in movimento. Non tutti lo sanno ma possiamo eliminare le fastidiosissime smagliature con questi esercizi.