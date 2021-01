Tra i secondi piatti a base di pesce che sono davvero sfiziosi, ecco la ricetta dei filetti di sgombro al forno alla siciliana con il sugo goloso. Ricco di vitamine, di proteine e di sali minerali, infatti, lo sgombro è un ottimo pesce azzurro che in genere si acquista inscatolato sott’olio. Ma che si può comprare pure appena pescato. Oppure surgelato, per chi preferisce il pesce pronto all’uso già pulito.

Supponendo di preparare al forno quattro filetti di sgombro, servono quattro cucchiai di passata di pomodoro, due spicchi d’aglio, otto filetti di acciughe, una dozzina di olive e di pomodori secchi. Nonché, giusto quanto serve, il pangrattato, l’olio extravergine di oliva, il peperoncino, il sale e abbondante prezzemolo.

Ecco la ricetta dei filetti di sgombro al forno alla siciliana con il sugo goloso

Per la preparazione si parte con la realizzazione di un trito aromatico con prezzemolo, un pizzico di sale, il peperoncino e il pangrattato. Dopodiché, per venti minuti, i filetti di sgombro, in una teglia con adagiato un foglio di carta forno, si fanno cuocere a 180 gradi dopo averli passati proprio nel pangrattato aromatizzato.

Il sugo di accompagnamento per il pesce, invece, si prepara in padella. Facendo prima soffriggere l’aglio in olio extravergine di oliva. E poi unendo le acciughe, le olive, i pomodorini secchi e la passata di pomodoro.

Basteranno pochi minuti di cottura per poi spegnere la fiamma, amalgamando, quando le acciughe si saranno sciolte. A questo punto, i filetti di sgombro al forno alla siciliana saranno pronti. Mettendo semplicemente un filetto in ogni piatto di portata. E versando in ognuno il sugo che è stato ottenuto.

Per rendere il sugo ancora più gustoso e corposo si possono, inoltre, aggiungere, in base ai gusti, pure altri ingredienti. E in particolare, per preparare il sugo per quattro filetti di sgombro, una cipolla, un cucchiaio di capperi e i pinoli.