Quest’estate sarà fatta di vacanze e viaggi in giro per l’Italia. Non vediamo l’ora di partire alla scoperta del nostro Bel Paese.

Ma se sappiamo come trovare offerte su Resort e Hotels, non sappiamo ancora che meta scegliere tra tutte le meraviglie italiane.

Vogliamo buttarci in acque cristalline e nuotare scoprendo fondali meravigliosi.

Leggendo questo articolo scopriremo una meta marina che ci lascerà senza fiato per la sua bellezza prorompente.

Faraglioni naturali e soffici fondali incorniciati da mare cobalto e verde acqua

Ogni anno cerchiamo una meta estiva unica nel suo genere. Che ci faccia venire i brividi anche rivedendone le sole fotografie. Che ci faccia invidiare da tutti per la nostra meravigliosa scoperta.

Pochi di noi sanno che ci basterà rimanere in Italia per poter scoprire posti esotici che non hanno nulla da invidiare ai Caraibi.

Se vogliamo essere sicuri di non sbagliare ci basterà andare in Puglia a Torre Sant’Andrea. Qui troveremo faraglioni naturali e soffici fondali incorniciati da mare cobalto e verde acqua. Tuffarsi dalla costa rocciosa sarà uno spasso e potremo assaporare un vero spettacolo della natura.

Inoltre, riusciremo a godere di un senso di pace e tranquillità tipici delle località marine più naturali e selvagge.

Anche se questo posto può sembrare molto isolato e tranquillo è invece il centro della movida salentina.

Durante le nostre serate d’estate potremo mangiare pesce o bere cocktail all’aperto godendoci tramonti rosati e stupendi.

Il tutto deliziato da suggestive note musicali.

Le Due Sorelle

A pochi chilometri da Torre Sant’Andrea c’è un’altra meraviglia della natura. Noteremo spuntare dall’acqua cristallina questi due faraglioni da cui potremo tuffarci o su cui potremo prendere il sole.

Una volta sopra questi faraglioni, avremo un panorama mozzafiato circondato da mare caraibico da cui non vorremo più uscire.

Inoltre, potremo fare lunghe passeggiate sulla sabbia morbida scattare fotografie uniche e spettacolari.

Con poche ore di volo o con il treno scopriremo un territorio incontaminato e magnifico caratteristico della Puglia.

Non perdiamo tempo e prenotiamo le nostre prossime vacanze in questa bellissima zona del Sud Italia.

Riusciremo a rilassarci al meglio mettendoci in contatto con la natura unica e meravigliosa.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.